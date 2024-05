Via Gola, spaccio a cielo aperto in cambio di oggetti rubati

Vendevano cocaina e hashish nell'area di via Gola a pochi passi dal Naviglio Pavese. La polizia di Stato, coordinata dal pm Leonardo Lesti, ha smantellato, con 5 arresti e 8 divieti di dimora in Lombardia, un gruppo di nordafricani, accusati a vario titolo, di lesioni personali, rapina, possesso illegale di arma da sparo e spaccio di sostanze stupefacenti. L'ordinanza cautelare è stata emessa dal gip Alberto Carboni. Le indagini della squadra mobile sono partite dall'analisi di un video che riprendeva un violento pestaggio del 28 gennaio 2023 in via Barrili, dove un ragazzo egiziano era stato aggredito con calci, pugni e bastoni di legno da un gruppo di 8 persone. Gli investigatori della settima sezione, diretti dal dirigente Alfonso Iadevaia, hanno identificato quattro dei presunti partecipanti all'aggressione, tutti cittadini marocchini, pregiudicati e gravitanti nell'area di via Gola.

Dalle intercettazioni telefoniche è emerso il giro di spaccio in cui gli acquirenti acquistavano le dosi anche in cambio telefoni cellulari, collanine, cuffie wireless e monopattini, oggetti verosimilmente frutto di furti e rapine commessi nell'area della movida. A uno degli indagati, cittadino marocchino di 28 anni, è contestata anche la detenzione illecita di una pistola che lo straniero aveva nascosto in uno degli stabili di via Gola.

«Ringraziamo le forze dell'ordine per l'importante intervento effettuato nell'area di via Gola e riteniamo importante che queste azioni continuino. D'altro canto, Regione e Aler devono fare la loro parte, dando priorità a interventi costanti e ripetuti sul fronte degli sgomberi e dell'attenzione ai più fragili», sostiene Carmela Rozza, consigliera regionale del Pd.

«I Navigli, purtroppo, da diversi anni sono diventati una banlieue parigina vera e propria piazza di spaccio, dove avvengono anche molteplici attività criminali.

Aggiungo - ricorda Riccardo de Corato, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali alla Camera (FdI) - che in via Gola ci sono da diversi anni decine e decine di appartamenti Aler, occupati abusivamente dove anarchici e no-global fanno ciò che vogliono».