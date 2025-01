"Clotilde? Separati, ma mai stati una coppia aperta": le confessioni di Emanuele Filiberto

Ascolta ora 00:00 00:00

Da settimane si parla della fine del matrimonio tra Emanuele Filiberto di Savoia e la moglie Clotilde Courau. In merito alle indiscrezioni circolate la coppia non si è mai esposta, ma le ultime foto pubblicate dalla rivista Hola, che ha immortalato il principe in compagnia di Adriana Abascal in teneri atteggiamenti, sembrano avere messo la parola fine alle speculazioni. Emanuele Filiberto e la moglie sono lontani e la conferma è arrivata per bocca del principe. " Siamo separati da tre, forse quattro anni" , ha fatto sapere l'erede di casa Savoia sulle pagine di Gente, che lo ha intervistato. Ma alla domanda diretta sugli attuali rapporti con miss Messico 1988, con la quale si fa vedere insieme da circa due mesi, ha preferito glissare: " Foto di coppia? Dite quello che volete dire" .

Separati da tre anni

Sorvolando i pettegolezzi, nella lunga intervista Emanuele Filiberto di Savoia ha preferito soffermarsi sul rapporto che lo lega alla madre delle sue due figlie e nel parlare di Clotilde Courau e della loro storia ha chiarito: " Viviamo separati ma sono molto felice, tutto va molto bene" . Da molti anni sulla coppia si sono sprecate parole e definizioni, prima tra tutte quella di "coppia aperta", ma proprio a proposito di questo tema il principe ha voluto chiarire: " Non siamo una coppia aperta, come si usa dire oggi. È una definizione che non mi piace e la trovo brutta. Preferisco parlare di una coppia in cui c'è grande rispetto reciproco. Viviamo in due paesi diversi, facciamo lavori molto diversi; io non voglio rinchiudere mia moglie nel mio mondo così come lei non vuole rinchiudermi nel suo ".

Il loro rapporto oggi

Dal 25 settembre 2003, giorno delle loro nozze, il rapporto tra Emanuele Filiberto e Clotilde Courau non è cambiato, assicura il principe, che ha parlato del rapporto che c'è oggi tra loro: " Ci vogliamo bene e ci rispettiamo profondamente. E con le bimbe siamo sempre insieme. È un po' come il rapporto tra mio nonno, re Umberto II, e mia nonna, la regina Maria Josè: dopo l'esilio hanno vissuto in due Paesi diversi, però si sono amati e rispettati tantissimo". L'erede di casa Savoia si è detto sereno a proposito del momento che sta vivendo e sui rapporti con la moglie ha aggiunto: "Posso affermare che siamo sempre felici quando ci vediamo e trascorriamo dei momenti bellissimi ".

Le foto con Adriana Abascal

A proposito delle foto che sono uscite tra dicembre e gennaio, che lo hanno immortalato al fianco dell'ex miss Messico, Adriana

Qualche volta ci sono cose che non bisogna spiegare, parte di un contesto solo nostro. L'importante è rispettarsi"

- tra le quali c'è anche lo scatto di un bacio - il principe non si è dilungato troppo: "