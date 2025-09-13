Andrea Damante ed Elisa Visari sono diventati genitori: è nato il loro primo figlio

Fiocco azzurro per Andrea Damante ed Elisa Visari: la coppia ha accolto il loro primo figlio, coronando così un sogno d’amore che hanno sempre voluto vivere lontano dai riflettori.

L'annuncio della gravidanza era arrivato lo scorso aprile, quando Elisa, influencer e attrice romana, aveva rivelato su Instagram di essere incinta da quattro mesi. La notizia aveva subito scatenato l'entusiasmo dei fan della coppia, anche perché i due avevano deciso di tenere nascosto l'inizio della dolce attesa per potersi godere in intimità i primi momenti di questa nuova avventura.

Le loro parole

“ Il nostro sogno più grande sta per diventare realtà. Un mini Dama in arrivo ”, aveva scritto Elisa sui social, svelando anche che si trattava di un maschietto. “ L’ho scoperto a inizio febbraio quindi ormai sono a quattro mesi. È stato difficilissimo tenere il segreto, ma volevamo tenerci questo momento per noi. Desideravo che per un po’ restasse una cosa nostra ".

Il termine della gravidanza era previsto per il 18 settembre, giorno del compleanno di Elisa. Ma il piccolo sembra aver deciso di arrivare con qualche giorno d’anticipo.

Un'assenza sospetta e poi la conferma

Ieri sera, Andrea Damante avrebbe dovuto esibirsi come DJ a Vieste in occasione dell'evento Vieste in Love. Poco prima dell’inizio del suo set, però, l’organizzazione ha annunciato un cambio di programma: “ Il nostro ospite non potrà essere presente. Gli auguriamo il meglio in questo momento speciale ”.

Damante aveva confermato l’assenza in una storia su Instagram, poi cancellata poco dopo: “ Per cause di forza maggiore questa sera non potrò essere in consolle a saltare insieme a voi. Sapete che non mollo mai e che ci sono sempre, ma questa sera proprio non potevo ”.

Dietro l’assenza, come sospettato dai fan, si nascondeva una bellissima notizia: il DJ ha raggiunto la compagna in ospedale per la nascita del loro bambino. La conferma è arrivata poco dopo anche dall'esperta di gossip Deianira Marzano, che ha condiviso sui social una foto del fiocco azzurro appeso fuori dalla stanza della neo mamma.

Un nuovo capitolo per la coppia

Per Andrea Damante, ex volto di Uomini e Donne, ed Elisa Visari, attrice e modella seguitissima sui social, questo è l’inizio di un nuovo capitolo fatto di notti insonni, prime parole, primi passi e tanto amore.

Ogni settimana ci innamoriamo di un nome nuovo

I fan ora attendono con impazienza di conoscere il nome scelto per il piccolo, che, come raccontato da Elisa qualche mese fa, era ancora in fase di definizione: “”.