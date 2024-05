"Senza Dio sarei morto". Daniele Scardina parlare dopo il coma

Un anno e due mesi. Tanto è passato dal giorno in cui Daniele Scardina, per tutti gli appassionati di boxe "King Toretto", è finito in coma a seguito di un malore avuto subito dopo un allenamento in palestra. La lesione di due vene cerebrali lo aveva ridotto in fin di vita ma grazie all'intervento dei medici e all'operazione al cervello per rimuovere l'ematoma sottodurale, il pugile italiano si è salvato e lo scorso 20 dicembre, dopo dieci mesi di ospedale e riabilitazione, è potuto tornare a casa accanto alla sua famiglia. Il percorso verso il recupero della sua autonomia, però, è ancora difficile e impegnativo.

Nonostante la disgrazia, Daniele Scardina non perde la grinta e la voglia di tornare quello di prima. Lo ha dimostrato rilasciando una breve intervista a Sport Mediaset, la prima dopo quel drammatico 28 febbraio 2023, quando la sua vita è cambiata all'improvviso. "Senza Dio sarei morto", ha ripetuto due volte King Toretto al giornalista Davide De Zan, che gli ha fatto visita a casa. "Devo ringraziare tutti coloro che mi stanno vicino in questo percorso che sto affrontando e che mi è capitato", ha proseguito Scardina, parlando dell'emozione provata nel tornare - a dicembre scorso - nella sua casa a Rozzano, circondato dall'affetto di familiari e amici: "È stato molto bello tornare a casa e poter trascorrere il Natale con la mia famiglia".

La strada verso la guarigione è ancora lunga e tortuosa. L'ematoma al cervello e il coma hanno lasciato un segno profondo nel fisico dello sportivo e non solo per la cicatrice ben visibile sulla sua testa. Daniele Scardina continua la riabilitazione seguito da fisioterapisti professionisti e combatte il suo match più importante per tornare quello di prima. "Mi sveglio la mattina, mi alleno, faccio colazione, faccio fisioterapia, pranzo e poi torno ad allenarmi", ha raccontato il pugile di Rozzano, parlando dei suoi desideri: "Vorrei tornare a camminare e muovermi come prima e regalare un viaggio alla mia famiglia. Mi piacerebbe andare a Formentera".

Insomma, Daniele non molla e continua a combattere come un vero campione. Ma continua anche a comunicare con i follower che lo seguono su Instagram. Proprio attraverso il suo account, lo scorso 27 settembre, Scardina pubblico il primo post dopo una lunga assenza. "Vi ringrazio infinitamente per l'affetto e il sostegno che mi avete sempre dimostrato, anche quando non potevo vederlo e sentirlo", aveva scritto sul web, concludendo: "E' bello stupirmi di me stesso a ogni miglioramento ed essere grato per essere qui a scrivervi questo messaggio quando pochi mesi fa lottavo per sopravvivere".