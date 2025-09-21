Monica Bellucci, le prime parole su Tim Burton dopo l'addio: Avrà sempre un posto unico nel mio cuore"

La notizia della fine della storia tra Tim Burton e Monica Bellucci ha lasciato l'amaro in bocca a chi si era affezionato a una coppia che sembrava essere uscita da un film gotico-romantico. Tra un mese il regista statunitense e l'attrice umbra avrebbero festeggiato il loro terzo anniversario, invece Tim e Monica hanno deciso di mettere fine alla loro relazione con un comunicato stampa, che non ha lasciato spazio ad alcun ritorno.

Le parole di Monica Bellucci a Vogue

La coppia non ha svelato i motivi che hanno portato all'addio, ma a due giorni di distanza dall'annuncio Monica Bellucci ha rotto il silenzio - nel quale si era trincerata dopo l'uscita della nota ufficiale - e ha parlato per la prima volta della rottura, rilasciando una breve dichiarazione a Vogue Italia che, un anno fa, aveva celebrato la coppia con un servizio fotografico. " Ci sono strade che, a un certo punto, si incrociano per un cammino che continua per sempre… La strada di Tim e la mia si sono incontrate per fare un percorso insieme e poi dividersi di nuovo. Ma finché avrò vita, Tim avrà sempre un posto unico nel mio cuore", ha detto l'attrice, dicendosi serena circa l'epilogo della sua storia con Burton.

L'incontro e l'ultimo red carpet

La scintilla tra Tim Burton e Monica Bellucci era esplosa nell'ottobre del 2022 durante la partecipazione al Festival Lumière di Lione, dove entrambi erano ospiti. Il regista e l'attrice si erano frequentati in gran segreto per alcuni mesi prima di venire paparazzati per le vie di Parigi di notte. L'ufficialità sulla loro relazione era arrivata a febbraio 2023 e da allora la coppia si era mostrata unita e affiatata davanti ai fotografi in occasione di Festival ed eventi. L'ultima apparizione pubblica risale al 25 luglio scorso quando Burton e Bellucci avevano calcato il red carpet del Giffoni Film Festival mano nella mano tra sguardi d'intesa e gesti romantici. Nessuno avrebbe mai immaginato che, due mesi dopo, il regista e l'attrice si sarebbero detti addio. Il comunicato stampa ufficiale è arrivato come un fulmine a ciel sereno e ha messo la parola fine a una storia d'amore, che aveva conquistato il cuore dei cinefili e non solo.

È con grande rispetto e affetto reciproco che Monica Bellucci e Tim Burton hanno deciso di separarsi

", hanno scritto nella nota affidata all'agenzia Afp il 19 settembre. Un "the end" che ha lasciato l'amaro in bocca ma che non cancella ciò che c'è stato negli ultimi tre anni.