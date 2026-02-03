Rocio Morales: "Hanno parlato troppo tutti. Su Stefano De Martino solo gossip. Iannone? Ha valori simili ai miei"

Sette mesi, tanto ha impiegato Rocio Morales prima di rompere il silenzio, nel quale si era chiusa dopo la rocambolesca fine della storia d'amore con Raoul Bova avvenuta lo scorso giugno dopo lo scandalo Ceretti. L'attrice ha lasciato che il gossip attorno all'addio si attenuasse prima di rilasciare un'intervista ufficiale al settimanale Vanity Fair, che le ha dedicato la cover story del numero in edicola. "Ho scelto di rimanere in silenzio per tutelare le mie figlie e perché non mi apparteneva quello che mi stava succedendo intorno, così grottesco e sgradevole", ha dichiarato Rocio.

La scelta di rimanere in silenzio

Dopo sette mesi di silenzio Morales ha scelto di puntualizzare alcune cose e il motivo è uno solo: "Ho letto cose su di me che sembravano riguardare la vita di qualcun altro". Sulla fine della lunga relazione avuta con Raoul Bova, con il quale ha avuto due splendide figlie, si è detto tutto e il contrario di tutto così Rocio ha scelto di intervenire: "I fatti in sé mi hanno molto ferita, però forse di più la gestione del dopo. Tante persone avrebbero dovuto restare al loro posto rispettando la privacy e soprattutto due minori. Io mi sono chiusa nel silenzio non perché sentissi il bisogno di nascondermi, anzi! Proprio per reazione alle troppe parole che sono state dette. E, ovviamente, ho taciuto per istinto di protezione verso Luna e Alma". A proposito di Raoul l'attrice spagnola ha spiegato: "Non ho mai avuto rabbia nei suoi confronti, neanche all'inizio. Ero delusa oltre ogni aggettivo, perennemente incredula,eppure, e può suonare strano, non ce l’ho fatta ad arrabbiarmi.Non so spiegarlo, però dal minuto zero ho capito che il mio unico compito era proteggere le figlie, e ho concentrato lì tutte le forze". Ed è ciò che ha fatto, raggiungendo rapidamente un accordo consensuale con Bova e voltando definitivamente pagina.

I gossip su De Martino e Iannone

In questo nuovo capitolo della sua vita da mamma single i corteggiatori sembrano non mancare. All'attrice sono stati accostati molti nomi nel corso delle ultime settimane e proprio a proposito dei gossip - secondo i quali avrebbe avuto un flirt con Stefano De Martino e si starebbe frequentando con Andrea Iannone - Rocio ha voluto fare alcune precisazioni: "Stefano è un professionista che stimo e un-amico-e-basta. Si è montato il pettegolezzo perché sono entrata e uscita da casa sua: è successo ad altra gente nello stesso giorno". Sul pettegolezzo più recente, quello relativo al pilota di motociclismo Iannone, Morales ha spiegato: "Ci conosciamo da pochissimo, ma si sa, poi il gossip dilaga. Ci siamo incontrati per caso a Madrid, non sapevo molto di lui. Ho scoperto una persona sensibile, con valori simili ai miei.