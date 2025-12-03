Rocio Morales, nuovo amore dopo l'addio a Bova? Chi è Vittorio Chini, il manager con cui è stata paparazzata

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales hanno definitivamente voltato pagina. Dopo la dolorosa separazione, macchiata dalla vicenda che ha visto coinvolto Bova e la modella Martina Ceretti, l'attore di "Don Matteo" si è legato sentimentalmente alla collega Beatrice Arnera, conosciuta sul set di "Buongiorno, mamma!", mentre l'attrice spagnola sembra si frequenti con un manager di Roma. Lo scoop è firmato dal settimanale Chi.

Le foto con il manager

Secondo quanto rivelato dalla rivista diretta da Alfonso Signorini, che ha pubblicato numerose foto della nuova coppia, l'attrice sarebbe vicina a Vittorio Chini, cinquantenne manager di un'azienda che opera nel campo sanitario a Roma. La rivista diretta da Alfonso Signorini ha pubblicato un servizio esclusivo, nel quale Rocio e Chini sono stati immortalati insieme, complici e molto intimi, alla presentazione del libro dell'attrice, "La vita adesso", uscito a ottobre. Durante l'evento " Chini abbraccia Rocío, prima sotto il palco della presentazione e poi dietro le quinte: un abbraccio lungo, intenso, forte ", riferisce Chi, mostrando le immagini dell'attrice spagnola con il manager romano.

Amicizia speciale?

Pur rimanendo nell'ombra fino all'ultimo Vittorio Chini è apparso alla presentazione per sostenerla e, sempre secondo la rivista, la coppia " si frequenta da tempo ma è la prima volta che esce allo scoperto" in una situazione pubblica. In realtà, per molti, si tratterebbe solo di "un'amicizia speciale ", ma all'evento pubblico - sottolinea ancora Chi - i due non hanno mostrato " nessun imbarazzo e nessuna paura di essere visti" . Eppure, contrariamente a Raoul Bova, che non nasconde la sua relazione con l'attrice Beatrice Arnera, Rocio non ha confermato né smentito l'indiscrezione sul suo presunto nuovo amore. L'attrice, conscia delle vicissitudini personali vissute questa estate, sta cercando di mantenere un basso profilo sulla sua vita privata.

Chi è Vittorio Chini

A proposito di Chini, invece, le notizie sono poche.

Ilè attivo nel settore sanitario, è amministratore di Endomedica, ma è conosciuto per la sua serietà e riservatezza oltre che per essere lontano dal mondo dello spettacolo. I suoisono rigorosamente privati e, nonostante la curiosità dei fan di Rocio Morales, sulla sua vita privata non si hanno notizie certe.