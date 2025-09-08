Serena Enardu e Pago di nuovo insieme: la dedica al ristorante e il video virale

Si erano lasciati ad aprile, durante le festività pasquali, mandando all'aria il matrimonio previsto entro la fine del 2025, ma ora Pago e Serena Enardu sono tornati ufficialmente insieme. La notizia ha colto di sorpresa i fan della coppia, che si erano appassionati alla loro storia d'amore grazie alla partecipazione a Temptation Island Vip. Per tutti la relazione tra il cantante e l'ex tronista di Uomini e donne era definitivamente finita e in pochi avrebbero scommesso su un ritorno di fiamma, l'ennesimo tra l'altro. Invece Pago e Serena hanno stupito tutti, mostrandosi insieme in un ristorante di Forte dei Marmi più innamorati che mai.

Il video della dedica al ristorante

Il video, condiviso da Serena sulla sua pagina Instagram, non lascia dubbi: Pago dedica una romantica canzone alla fidanzata, che si trova seduta a un tavolo di un ristorante di Forte dei Marmi, dove il cantautore si è esibito poche sere fa. Le note e le parole intonate sono quelle del brano "Una lunga storia d'amore" di Gino Paoli, che Pago ha voluto dedicare a Serena per sancire la fine di una crisi cominciata a Pasqua e conclusasi con la fine dell'estate. Il video è stato condiviso da entrambi su Instagram con poche semplici parole: " 05 Settembre 2025. Fine del Pit Stop ". Una data e una frase che confermano la fine della crisi.

Una storia tormentata

Cominciata nel 2013, la storia d'amore tra Serena Enardu e Pago ha vissuto molti alti e bassi. Nel 2019, a seguito della partecipazione a Temptation Island Vip, la coppia si era lasciata a causa dell'interesse dell'imprenditrice sarda per uno dei tentatori del programma. Due anni dopo, grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip, Serena e Pago erano tornati a fare coppia fissa ma prima dell'annuncio delle nozze, arrivato nel 2024, le difficoltà e le incomprensioni non erano mancate e ad aprile era arrivato l'ennesimo addio. " Io e Pago ci siamo lasciati a Pasquetta, abbiamo avuto una discussione importante.

Lui ha preso la sua valigia e se n'è andato, ci siamo sentiti qualche volta ma la situazione è questa". Durante l'estate i due si sono riavvicinati senza però rivelarlo sui social e ora i fan sperano che l'sia la prossima tappa della loro tormentata storia.