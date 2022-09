Da Pago a Stefania Orlando, coppie che si lasciano e si riprendono 

Anche se l'estate è quasi finita e la cronaca rosa è stata dominata principalmente dalla crisi tra Totti e Ilary, il gossip sulle storie d'amore non sembra essersi esaurito. Le ultime voci vedono, infatti, due coppie molto seguite al centro dell'attenzione: una per il presunto ritorno di fiamma (Pago e Serena Enardu), l'altra per la possibile separazione (Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi).

Il pubblico dei reality aveva lasciato Pago e Serena al definitivo addio. Dopo essere entrati in crisi a Temptation Island, la coppia aveva provato a rimettere insieme i cocci del loro rapporto nella casa del Grande fratello vip (era il 2020), ma senza riuscirci. Dopo due anni di silenzio, però, pare che il cantante e l'ex di Uomini e donne siano tornati insieme. A lanciare l'indiscrezione è l'account The Pipol, che rivela: " La coppia pare che in queste ultime settimane abbia ripreso a frequentarsi. Nessuna foto social. Nessuna condivisione pubblica. I due ci vanno con i piedi di piombo ". L'ex di Miriana Trevisan e la bella sarda si sarebbero riavvicinati per il figlo di lei, Tommaso, al quale Pago è rimasto molto legato. E l'amore sarebbe rifiorito. Loro non si fanno vedere, ma alcuni fan giurano di averli visti insieme in Sardegna in atteggiamenti intimi.