Cosa succede tra Tananai e Camihawke: l’influencer rompe il silenzio

I sospetti si rincorrevano già da qualche tempo, ma ora non ci sono più dubbi: Tananai e Camihawke stanno insieme. La conferma tanto attesa è arrivata proprio da lei, Camilla Boniardi, conosciuta dal grande pubblico come Camihawke, che ha scelto di condividere per la prima volta qualche parola sulla sua nuova vita sentimentale.

Una storia sbocciata lontano dai riflettori

Le prime voci erano partite da un’indiscrezione lanciata da Deianira Marzano, subito seguita da una pioggia di indizi: dalle vacanze insieme immortalate in scatti sfuggiti alla privacy, ai like reciproci sui social, fino ad alcune uscite pubbliche in comune. Il gossip ha presto infiammato le cronache rosa, alimentando la curiosità dei fan. E adesso, a mettere il sigillo sulla storia, è la stessa Camilla.

Camihawke: "Una bella scoperta, sono molto felice"

Intervistata da Fanpage.it, Camihawke ha deciso di aprirsi, pur con delicatezza, su questo nuovo capitolo della sua vita privata. " È un periodo dove sono molto felice ", ha raccontato, lasciando trapelare emozione e sincerità. "È stata una bella scoperta, e ovviamente è da capire. Però sono felice" , ha aggiunto.

Pur non entrando nei dettagli della relazione, l’influencer ha spiegato di voler vivere questa nuova fase con più riservatezza rispetto al passato. " Non mi va di raccontare troppo, perché comunque sono argomenti delicati, sono coinvolte persone ", ha detto. Una posizione comprensibile, considerato il suo passato da figura molto esposta sui social.

La richiesta: “Proteggere ciò che conta”

La voglia di proteggere una parte di sé emerge con chiarezza: " Capisco la curiosità e l'accetto, però chiedo anche di rispettare i limiti di ciò che si vuole raccontare, perché penso sia anche importante proteggere alcune cose ". E ancora: " La mia vita è già molto esposta; se c'è una piccola parte che posso tenere più protetta, perché è una parte a cui tengo molto, ci provo ".

Una riflessione che arriva in un momento di maturità personale. " Ho esposto tanto della mia vita per tanti anni, lo rifarei, è stato stupendo, però adesso ho un'altra età, sono cambiate alcune cose ", ha detto Camilla, lasciando intendere come il tempo e l’esperienza abbiano ridefinito le sue priorità.

Chi è Camihawke

Classe 1990, originaria di Monza, Camihawke è tra le influencer italiane più amate e seguite, con una community affezionata che supera il milione di follower. Dopo gli inizi su YouTube con contenuti ironici e virali, si è affermata come autrice e conduttrice, diventando una voce originale del web italiano. Lo scorso marzo ha fatto parlare di sé per la fine della sua lunga storia d’amore con Aimone Romizi, ex calciatore e manager sportivo, con cui era stata per nove anni.

Tananai, tra musica e amore

Anche Tananai, al secolo Alberto Cotta Ramusino, ha recentemente archiviato una relazione importante, quella con Sara Marino, sua compagna storica. Dopo il grande successo musicale degli ultimi anni, dal Festival di Sanremo alla hit “Tango”, il cantante milanese ha vissuto un momento di riflessione personale, ritrovando oggi quella serenità che sembrava mancare da tempo.

Una coppia inaspettata, ma molto amata

Entrambi reduci da legami intensi e duraturi, Tananai e Camihawke sembrano oggi aver trovato l’uno nell’altra una nuova forma di equilibrio.

Due mondi apparentemente diversi – quello della musica e quello dei social – che si incontrano nella quotidianità, lontano dai riflettori, con la voglia di scoprirsi poco a poco. E chissà che questa "bella scoperta", come la definisce lei, non sia solo l’inizio di una nuova, dolce avventura.