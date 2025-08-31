Todaro e Tocca di nuovo insieme, Seredova durissima contro Ilaria D'Amico, Ludovica Pagani incinta?

Weekend tempo di gossip. C'è chi vive l'ennesimo ritorno di fiamma ( Raimondo Todaro e Francesca Tocca), chi non le manda a dire alla compagna dell'ex marito (Alena Seredova), chi manda certificati del ginecologo (Ludovica Pagani) e c'è chi, invece, fa "coppia" in spiaggia (Panariello e Grillo).

Raimondo Todaro e Francesca Tocca, ennesimo ritorno di fiamma?

Dopo tanti addii e altrettanti ritorni di fiamma tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca potrebbe esserci un riavvicinamento. L'ennesimo colpo di scena nella loro storia d'amore. I due ex ballerini di Amici sono stati avvistati insieme in atteggiamenti intimi e il gossip sul presunto ritorno di fiamma è esploso in rete. A riportare la segnalazione è stato l'esperto di gossip Alessandro Rosica: " Tocca e Todaro dopo tutto quello che hanno combinato eccoli insieme, e non solo per la figlia. Stando a quanto mi dicono i ragazzi che erano con loro, si abbracciavano e baciavano continuamente tutto questo fino a ieri sera. Fino a due settimane fa lei era con Davide Greco, il parrucchiere dei rapper. Lui con delle ballerine. Che dirvi ". Si attendono sviluppi.

Alena Seredova durissima con Ilaria D'Amico: "Con lei neanche un caffè, io non avrei cercato un uomo sposato"

Dieci anni non bastano per dimenticare un tradimento. Parola di Alena Seredova. Intervistata dal settimanale Oggi l'ex moglie di Gigi Buffon non le ha mandate a dire alla donna che, nel 2014, le soffiò il marito: " Un caffè con lei? Non vedo la necessità. Ci troveremo tutti al matrimonio dei miei figli, basta quello. Tanto amiche non diventeremmo, siamo talmente diverse ". Seredova non ha mai digerito il tradimento consumato da Buffon e dalla giornalista sportiva e a proposito di Ilaria D'Amico ha chiarito che - nei suoi panni - si sarebbe comportata diversamente: " Se avessi avuto un figlio e mi fossi separata, e dovessi cercarmi un compagno, non sarei mai andata nelle acque di un uomo sposato ". Insomma, Alena non perdona.

Ludovica Pagani incinta Stephan El Shaarawy? Le voci sulla gravidanza

Alle voci su una presunta gravidanza di Melissa Satta si aggiungono quelle su Ludovica Pagani: anche l'influencer e dj potrebbe essere in dolce attesa. A lanciare l'indiscrezione è stato il blogger Alessandro Rosica, che nelle sue Instagram stories ha condiviso la segnalazione di un follower. Secondo il messaggio, l’influencer e dj avrebbe cancellato all'ultimo minuto un dj set previsto lo scorso 28 agosto a Pauli Arbarei, in Sardegna, inviando un certificato medico del ginecologo. Ludovica non ha confermato né smentito le voci, ma il calciatore Stephan El Shaarawy - suo compagno da ormai cinque anni - potrebbe presto fare una sorpresa ai tifosi, esultando in campo al primo gol con il dito in bocca o nascondendo il pallone sotto la maglia.

La strana coppia: Giorgio Panariello e Beppe Grillo insieme in spiaggia in Sardegna

In questo piovoso finale d'estate un incontro inaspettato ha animato il litorale del Grande Pevero, una delle spiagge più celebri della Costa Smeralda. Giorgio Panariello, in vacanza con la compagna Claudia Maria Capellini, si è imbattuto per caso in Beppe Grillo, ex leader del Movimento 5 Stelle.

La casualità dell'incontro si è presto trasformata in uno spettacolo improvvisato: battute, sketch estemporanei e risate hanno catturato l'attenzione dei presenti. Tra selfie, strette di mano e disponibilità verso chi li avvicinava, Grillo e Panariello hanno regalato alla spiaggia un siparietto inatteso, in perfetto stile "Bagnomaria".