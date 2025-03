Il villaggio che mette al centro l'agricoltura nel cuore della Capitale

Ascolta ora 00:00 00:00

Dal 24 al 26 marzo in Piazza della Repubblica a Roma, apre il villaggio “Agricoltura è”, dedicato alla centralità e alla poliedricità dell'agricoltura che si estenderà su un'aria di 3.000 metri quadrati e sarà un punto d'incontro tra istituzioni, imprese, studenti e cittadini.

Il villaggio

Sarà diviso in aree tematiche che affronteranno temi chiave come energia, sicurezza alimentare, tutela ambientale, qualità della vita e promozione del Made in Italy. Non mancheranno momenti di confronto, laboratori interattivi, degustazioni e dimostrazioni pratiche per far conoscere da vicino l’eccellenza del settore agroalimentare italiano, comparto strategico che affonda le sue radici nella storia e guarda al futuro con ambizione e orgoglio.

Gli appuntamenti

Nei pressi della Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri saranno allestiti due boschi, stand per il controllo agroalimentare a cura del CUFAA, un’area per il battesimo della sella dedicata alle scuole e spazi riservati alle forze dell’ordine e al MASAF. Un piccolo villaggio celebrerà la chiusura del Tour Mondiale del Vespucci, mentre nella zona del Planetario si terranno degustazioni di prodotti DOP e IGP.

Sarà inoltre realizzato un palco con un grande schermo LED coperto, denominato Area Convegni “Agricoltura È”. Numerose regioni italiane parteciperanno all'evento, portando le proprie eccellenze e tradizioni per raccontare il valore dell’agricoltura italiana. Tante le associazioni di categoria e i consorzi presenti. Spazio anche al mondo dell’Istruzione e della Ricerca, con ben 4 Università coinvolte e oltre 4mila studenti che animeranno il villaggio. Presenti anche numerose cooperative sociali, tra cui la Comunità Incontro di Amelia.

L'inaugurazione

Il Villaggio sarà inaugurato lunedì alle ore 12:00 alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il 25 sarà la volta del Commissario europeo all’Agricoltura, Christophe Hansen. La chiusura, mercoledì 26 marzo, sarà affidata alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a testimonianza dell’importanza di questo evento per l’Italia e per l’Europa. Presenti le più alte cariche dello Stato, dal Presidente del Senato, Ignazio La Russa, al Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, oltre a numerosi Ministri del Governo e ambasciatori da tutta Europa.

Le parole del ministro Lollobrigida

“ L’Agricoltura è il pilastro della nostra Nazione. In occasione dell’anniversario dei Trattati di Roma, abbiamo allestito un villaggio nel cuore della Capitale per scoprire da vicino il mondo l’agricoltura e ricordare lo spirito originario su cui si fonda un’Europa che deve tornare ad avere un ruolo fondamentale per difendere il reddito dei nostri agricoltori e delle nostre produzioni. L'Italia è un punto di riferimento per la qualità da offrire al resto del mondo. Siamo tra gli Stati fondatori dell'Europa e avremo in questa tre giorni le istituzioni italiane ed europee, per ricordare quanto sia importante l'agricoltura, non solo nella produzione di cibo, ma anche nella difesa dell'ambiente, nella sicurezza e nella solidarietà.

L’agricoltura è questo e tanto altro e l’Italia è pronta a mostralo al mondo”, così il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida durante la presentazione alla stampa.