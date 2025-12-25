"Anche a te e famiglia": gli auguri di Natale social del premier Meloni

Sorridente, davanti all'albero addobbato, con indosso un maglione rosso natalizio con la scritta "Anche a te e famiglia", la classica risposta in uno scambio di auguri, e in mano una tazzina di caffè, rossa anche quella: così la premier Giorgia Meloni si è fatta ritrarre in una foto pubblicata di primo mattino sui social per augurare buon Natale.

L'omaggio al presepe

Già ieri, in un video pubblicato via social, la presidente del Consiglio aveva rivolto i suoi auguri agli italiani. "Voglio rivolgere un augurio sincero a tutti gli italiani: a chi vive il Natale in famiglia, a chi lo celebra lavorando, a chi è sereno, a chi porta nel cuore una preoccupazione, a chi festeggia e a chi semplicemente cerca un momento di pace. E voglio farlo ancora una volta di fronte al simbolo che più di tutti ci ricorda cosa sia il Santo Natale", aveva dichiarato Meloni.

"Anni fa vi ho detto 'prendiamo il pastorello e facciamo la rivoluzione del presepe', lo penso ancora. Il presepe non impone nulla a nessuno, il presepe racconta una storia, custodisce dei valori, rende più profonde le radici. E una nazione che conosce le proprie radici è una nazione che non ha paura del confronto né del futuro. Che si creda o no, questo simbolo parla di dignità, di responsabilità, di rispetto della vita, di attenzione ai fragili. Sono valori che hanno plasmato la nostra comunità, sono valori che meritano di essere custoditi e non messi da parte per moda o per timore", aveva continuato la premier.

"Siate orgogliosi della vostra identità, del messaggio universale di amore, di pace che porta con sé. E che questo Natale possa regalare a ciascuno un po' di luce, di calma e di forza. Che possa essere un tempo per ritrovarsi, per guardare avanti con fiducia, senza ovviamente dimenticare chi ha bisogno di aiuto. E soprattutto, senza dimenticare chi siamo. Buona vigilia e buon Santo Natale a tutti", aveva concluso.

Gli auguri di Salvini

Auguri social anche per il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini attraverso un videomessaggio: "Tanti, tanti e tanti auguri di serenità, di salute, di successo, di pace per il mondo che ci circonda. Io sono felice perché dopo cinque anni di processi di viaggi e testimonianze, è il primo Natale che posso festeggiare in famiglia, non più da indagato o da imputato, ma da italiano assolto, libero, perché ho difeso la sicurezza, i confini e la dignità del mio Paese", ha detto il ministro dei trasporti riferendosi all'epilogo della vicenda giudiziaria Open Arms. "Non la faccio lunga - conclude il ministro delle Infrastrutture -. Vi auguro che il 2026 vi porti tutto quello che questo 2025 ha faticato a portare nelle vostre case. Auguri, auguri e ancora auguri".

Il messaggio di Tajani

Gli auguri sono arrivati anche dal vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani attraverso i profili social del suo partito: "Buon Natale e felice 2026 a tutti quanti. Un pensiero affettuoso a chi è in ospedale, un pensiero affettuoso a tutti i nostri militari che garantiscono la presenza internazionale del nostro Paese in tante parti lontane nel mondo. Un saluto a tutte le donne e gli uomini delle forze dell'ordine che garantiscono anche in questi giorni, di giorno e di notte, la nostra sicurezza". "Un pensiero va anche ai carcerati - aggiunge -. Mi auguro che la detenzione possa essere sempre rispettosa della dignità, nella speranza che il Natale possa portare anche la redenzione e il recupero sociale di tutte queste persone. E un pensiero va a tutti coloro che sono negli ospedali, ai malati, ma anche ai medici e agli infermieri che dedicano la loro vita alla cura degli altri. E poi a tutte le famiglie italiane, perché possono trascorrere in serenità con i loro cari queste giornate che devono essere giornate di riflessione perché c'è anche una presenza spirituale.

Se non ci fosse stato quel Bambinello, non potremmo festeggiare il Natale. Ci ricordiamo anche di lui con una preghiera. Buon Natale e felice 2026 perché in quell'anno che sta per nascere si realizzino tutti i vostri sogni".