Scuola, arriva la stretta: cellulari, obbligo scolastico e multe ai genitori

Rientro dalle vacanze intenso per il governo, che ha allo studio un decreto contenente misure di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, che verrà oggi presentato nel pre-Consiglio dei ministri. Si tratta delle misure annunciate dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e dai ministri che l'hanno accompagnata nella visita a Caivano e a Parco Verde a seguito degli stupri di gruppo che si sono verificati nel quartiere. Nello specifico, si sta lavorando a una stretta sul rispetto dell'obbligo scolastico, con una pena fino a 2 anni di carcere per i genitori e la perdita del diritto all'assegno di inclusione in caso di inadempienza.

Avviso orale e daspo ai minori di 15 anni

Nella bozza del dl Caivano è stata inserita la possibilità di daspo urbano e avviso orale anche ai minori che abbiano compiuto il 14esimo anno di età. " Ai fini dell'avviso orale, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Gli effetti dell'avviso orale di cui al presente comma cessano comunque al compimento della maggiore età ", si legge all'articolo 4 della bozza. Il daspo, invece, è regolato dall'articolo 2 e prevede per i minori che abbiano compiuto il 14esimo anno di età le medesime indicazioni valide per i soggetti maggiorenni, ossia l'allontanamento " entro un termine non superiore a quarantotto ore, inibendo di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni ".

Divieto cellulare