Centri in Albania ed espulsioni, Piantedosi: "Sperimentiamo qualcosa che sarà sistematico

Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, da Avellino ha annunciato che entro poche settimane entreranno in funzione i centri per migranti in Albania: " Stiamo completando gli ultimi lavori, non voglio dare una data precisa, ma credo che siamo veramente agli sgoccioli. Nel giro di pochi giorni o poche settimane potremo iniziare a portare le prime persone lì ". Problemi di tipo geologico hanno rallentato la costruzione di una delle due strutture ma, una volta risolte le criticità, i lavori sono ripresi a pieno ritmo.

Nel frattempo, però, sono già stati effettuati i primi due rimpatri con la nuova formula semplificata, che permettono di accelerare i tempi: " Sono delle iniziative che sono state prima di tutto normative e che abbiamo voluto in anticipazione di una regolamentazione europea che sarà obbligatoria per tutti dal 2026 ". Il nostro Paese, quindi, sta semplicemente accorciando i tempi e si sta facendo sperimentatore di un sistema che entro due anni dovrà essere condiviso da tutti i Paesi dell'Unione. Per questa prima "messa alla prova del procedimento, spiega il titolare del Viminale, " è vero che si tratta di due persone, ma stiamo sperimentando la logistica e le procedure ".

Il ministro ha voluto sottolineare che questa è anche una risposta a quanti trovano nella farraginosità della burocrazia italiana uno dei problemi del Paese nella gestione dei migranti irregolari. Quindi, ora " noi stiamo sperimentando qualcosa che intendiamo possa diventare sistematico ". Anche questo provvedimento si inserisce in quelli studiati dal governo per migliorare la sicurezza che, come ha ribadito Piantedosi, " rimarrà al primo posto nell'agenda di governo e vi anticipo che verranno destinate altre risorse per fare sì che la progressiva efficienza e riorganizzazione del sistema sia accompagnata per i prossimi anni ".

Nell'ambito della sicurezza, questo governo ha " rafforzato il comparto sicurezza: ben 15 mila nuovi operatori sono stati assunti tra polizia, finanza, e carabinieri. Proseguiremo su questa strada nei prossimi anni. Non ci fermeremo ".

se siamo a questo tipo di polemiche siamo contenti, perché vuol dire che la sostanza va bene, poi capisco che ognuno deve far segnare la propria presenza su questi scenari

E davanti alle opposizioni che continuano a fare ostruzione sul ddl Sicurezza, definendo le polemiche come banali frasi "da slogan", Piantedosi ha dichiarato che "".