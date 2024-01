Oggi la Meloni compie 47 anni: "E i 50 ancora a Palazzo Chigi"

Quella di oggi è una giornata speciale per Giorgia Meloni. Il primo ministro compie infatti 47 anni e si tratta del secondo compleanno festeggiato da Palazzo Chigi. Per l’occasione, ha spento (virtualmente, visto che era in collegamento video da Palazzo Chigi) le candeline della torta di compleanno che gli hanno fatto trovare i conduttori di Un giorno da pecora, in onda su Rai Radio 1. Incalzata da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, la leader di Fratelli d’Italia ha ribadito di voler restare al governo ancora per molto tempo, almeno fino al compleanno per i cinquant'anni: "Per forza, ci tocca", le parole del premier.

Dopo l’immancabile dedica della canzoncina “tanti auguri a te”, Meloni ha parlato degli auguri ricevuti nel corso della giornata: "In parecchi. Quelli che sono riuscita a vedere, tipo Salvini. Mi dichiaro: sul mio telefono attualmente rimangono 1.400 messaggi inevasi, di solito rispondo a tutti ma per la prima volta in vita mia confesso che forse non riuscirò a farlo". "Non so se mi ha fatto gli auguri Elly Schlein, posso dire che me li ha fatti Giuseppe Conte, quelli li ho letti, me li ha mandati molto presto stamattina”, ha aggiunto il premier : “Ho letto anche quelli della von der Leyen e Rishi Sunak".

Il regalo desiderato da Meloni è quello di riuscire “a dormire”, in riferimento alle tante energie spese a Palazzo Chigi, come testimoniato dal peso delle candeline: “Me ne sento 47, forse anche 48 o 49 in questo momento. Dopo le feste me li sento ancora di più, quando sali sulla bilancia ci sono queste dinamiche qua… Ho oggettivamente un po’ meno tempo per allenarmi, ma tra i buoni propositi per l’anno nuovo c’è quello di tornare ad allenarsi con costanza”. Ma non è tutto, Meloni ha evidenziato infatti che il tempo trascorso da premier è molto più dilatato rispetto al normale: "Una legislatura intera un annetto li fa, un annetto cinque ti sembrano...". Tra serio e faceto, il primo ministro s’è soffermato sui doni ricevuti e ha ironizzato con i conduttori di Un giorno da pecora : "Una mia amica mi ha regalato delle tovagliette per la cucina, molto belle, ci volevano perché le vecchie erano rovinate" . I festeggiamenti al momento sono rinviati, il Paese viene prima: “Una cena tra amici? Non credo, ma recupereremo”.