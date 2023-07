Flussi irregolari, missione a Tunisi e dossier libico: la strategia di Pientedosi sui migranti

In visita ufficiale negli Stati Uniti, Matteo Piantedosi ha illustrato le strategie del governo Meloni per combattere l'immigrazione illegale e le sue conseguenze. Da un lato, l'esecutivo vuole portare avanti il contrasto ai flussi irregolari attraverso la cooperazione di polizia che mira alla prevenzione delle partenze, alla salvaguardia della vita umana e all'aumento del tasso dei rimpatri. E in quest'ottica vanno letti gli scambi con la Tunisia, diventato il principale hub delle partenze. Dall'altro, il governo mira al potenziamento dei canali legali di ingresso e al rilancio della cooperazione per lo sviluppo a beneficio delle comunità locali, per incidere sulle cause profonde della migrazione garantendo anche il " diritto a non migrare ".

In ambito europeo, gli obiettivi sono quelli di rafforzare la partnership tra l'Ue e i Paesi africani di origine e di transito, per un piano finalizzato alla " gestione ordinata dei flussi ". Con particolare riferimento alla Tunisia, il ministro dell'Interno ha evidenziato il costante dialogo con l'omologo tunisino, intensificato negli ultimi mesi, " che ha consentito il rilancio della cooperazione nel contrasto ai trafficanti e all'immigrazione illegale, grazie anche al supporto di un tavolo tecnico dedicato alla gestione del fenomeno migratorio, che sta concretamente lavorando per fronteggiare le sfide comuni e per sviluppare iniziative sul campo ". Quindi, ha aggiunto: " Non è escluso che mi reincontrerò con il mio omologo tunisino entro il mese di luglio ". La Tunisia in questi giorni è al centro della polemica internazionale ma il ministro italiano sottolinea che " la Tunisia sta facendo moltissimo e lo sta facendo con sostanziale rispetto in condizioni certo di contesto molto difficile, lo sta facendo rispettando le esigenze di questi cittadini ".