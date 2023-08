"Discontinuità rispetto al passato". Così l'Italia archivia il reddito di cittadinanza

Partirà il 1° settembre il nuovo "Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa" (Siisl), presentato oggi in conferenza stampa dal ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone. Semplificandone al massimo il funzionamento, si tratta di una piattaforma per l'incrocio tra domanda e offerta di formazione e lavoro. È lo strumento che all'Italia è sempre mancato e che ora entrerà in funzione per sostituire il reddito di cittadinanza, che non ha fornito alcun supporto all'occupazione del Paese ma è stato utilizzato come strumento di mero assistenzialismo.

" Dalla legge Biagi a oggi le politiche attive non hanno mai dato risultati in termini di incrocio di domanda e offerta di lavoro. Con molta umiltà vi dico che questo percorso, questa piattaforma che oggi presentiamo è un omaggio alla memoria di Marco Biagi, che io considero il più visionario e il più riformista del mercato del lavoro ", ha spiegato il ministro del Lavoro rendendo omaggio al giurista e docente di diritto del Lavoro, assassinato a Bologna il 19 marzo 2002. " Chi farà domanda per il supporto formazione lavoro sul Siisl sarà chiamato, è una vera discontinuità rispetto al passato ", ha aggiunto.

Nei giorni scorsi hanno fatto discutere le vibranti proteste in Campania e in Sicilia da parte degli ex percettori di reddito di cittadinanza che ne chiedevano la ricostituzione. Da sinistra, dopo aver fomentato le pseudo-rivolte, hanno gridato all'allarme sociale a seguito della sospensione della misura. Accusa respinta al mittente dal ministro: " I numeri ci dicono che la situazione è assolutamente gestibile. Con la separazione delle platee, chi si attiva troverà accoglienza e accompagnamento ". Quindi, ha spiegato: " Non è una costruzione di un percorso che inventa posti di lavoro che non ci sono, ma piuttosto di opportunità che invece ci sono. A partire dalla formazione. Abbiamo fatto rete tra soggetti pubblici e privati ".