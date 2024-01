“Domani 288mila assegni in pagamento”. Al via l’erogazione del Reddito di inclusione

Al 7 gennaio sono state oltre 450mila le domande che soni giunte per l'accesso al cosiddetto Reddito di inclusione, che a sostituire e migliorare il Reddito di cittadinanza del M5s. Già da domani, hanno spiegato l'Inps e il il ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone dopo la conferenza stampa. Il ministro ha confermato che il governo sta rispettando la tabella di marcia prevista per i pagamenti degli assegni in attesa degli esiti definitivi dei controlli preventivi. Un risultato di questo governo che si mantiene in linea con le promesse fatte nei mesi precedenti, quando è stata annunciata la nuova politica di assistenza sociale.

" Rispetto alle 450mila domande arrivate al 7 gennaio 2024 all'Inps per l'assegno di inclusione domani saranno pagati circa 288mila assegni ", ha spiegato il ministro, esponendo il risultato delle verifiche effettuate dall'Inps, che hanno fatto emergere nel 50% delle istanze rigettate la mancanza del requisito del reddito familiare conforme ai termini di legge e, nel 20% dei casi, l'assenza dei requisiti di età o disabilità del nucleo familiare richiedente. Il restante 30% dei casi, spiega il ministro, " concentrano diverse motivazioni che hanno portato ad un esito negativo della domanda ". È evidente come l'attenzione prestata ai controlli sia maggiore rispetto al passato: solo chi ha i requisiti ottiene l'assegno, senza dover aspettare i controlli a campione successivi, dopo che per anni è stata erogata una misura di cui il beneficiario non aveva diritto.