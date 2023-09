"Faremo un nuovo decreto, servono scelte coraggiose". Salvini indica la strada per la sicurezza

La straordinaria ondata di sbarchi che si sta registrando in questi giorni a Lampedusa è un indicatore importantissimo di una stringente necessità di attivare nuove misure per la tutela e la protezione dei confini, nel nome della sicurezza nazionale ed europea. Questo il concetto espresso da Matteo Salvini nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano La Sicilia. Lampedusa da giorni è sotto scacco, il flusso di migranti è ininterrotto e porta ogni giorno sull'isola migliaia di migranti. Ma mentre l'Italia soffre, l'Europa, con Germania e Francia, annuncia di voler rafforzare le misure di confine. Il risultato è l'isolamento e la chiusura dell'Italia, che viene abbandonata a se stessa nella gestione di un numero così grande di irregolari.

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti è ancora sotto processo per il caso Open Arms ma nonostante questo non arretra nella sua idea. " Sarò in Sicilia anche per l'udienza del processo Open Arms, in agenda venerdì a Palermo: rischio fino a 15 anni per aver difeso i confini. Non sono pentito. Grandi risultati hanno bisogno di scelte coraggiose ", così ha spiegato il ministro nella sua intervista la sua continua attività per trovare strade che siano percorribili per fermare l'onda di migranti irregolari. " Con questo spirito che faremo un nuovo decreto sulla sicurezza, è con la mancanza di timore che ho agito e agisco come ministro, è cancellando ogni paura che guido un partito che non si piega al conformismo da salotto ", ha proseguito Salvini, rimarcando la sua linea.