Fine più vicina per l'Anpal. Semplificazioni in arrivo

Il dpcm con la riorganizzazione del ministero del Lavoro, che definirà il passaggio delle funzioni dall'Anpal al dicastero guidato da Marina Calderone (in foto) e la soppressione della stessa, dovrà essere emanato entro il 30 novembre. È quanto prevede il decreto Proroghe che sarà portato oggi in Consiglio dei ministri. In buona sostanza, Sviluppo Lavoro Italia, «braccio operativo» del ministero del Lavoro prenderà il posto di Anpal Servizi per favorire un migliore sviluppo delle politiche attive attraverso forme di integrazione tra la programmazione nazionale e regionale dei Fondi europei e l'interoperabilità delle piattaforme del mercato del lavoro. Non a caso proprio ieri l'Inapp ha certificato che l'Italia è tra le ultime in Europa per la spesa in politiche attive del lavoro con un percentuale di spesa pari allo 0,22% del Pil, contro una media europea dello 0,61 per cento.

Nel decreto trovano spazio alcune norme espunte per omogeneità dal dl Energia. Alle agevolazioni per l'acquisto prima casa per gli under36, secondo una bozza, verrebbero concessi, infatti, tre mesi in più: ci sarà tempo fino al 31 dicembre 2023 per le domande per l'acquisto della prima casa per i giovani con Isee fino a 40mila euro. Più tempo anche per la presentazione delle domande per aderire alla regolarizzazione delle criptovalute detenute fino a tutto il 2021 e sulle quali risultino delle plusvalenze. Inseriti nel testo anche i 55,6 milioni per le supplenze della scuola. Anticipato al 15 novembre, invece, il termine per usufruire del credito d'imposta del 20% sugli acquisti di energia elettrica e gas per le imprese energivore previsto dalla legge di Bilancio.

In uno dei prossimi Consigli dei ministri sarà, invece, varato un dl Semplificazioni che renderà più facile l'avvio di attività artigianali, eliminerà tende e roulotte rimovibili dall'imponibile Imu dei campeggi e consentirà l'invio della dichiarazione di morte anche via Pec. Eliminato infine il contrassegno Siae da cd e dischi.