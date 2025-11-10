"Se non vogliono lo sciopero cambino la legge". Landini rincara la dose con Giorgetti

Ancora una volta, il sindacato di Maurizio Landini ha scelto un venerdì per proclamare l'ennesimo sciopero generale: il 12 dicembre. La Cgil, attraverso il suo segretario, alza il tiro e rispolvera la "patrimoniale", proponendo un contributo a carico dei più ricchi, e conferma quanto minacciato lo scorso 25 ottobre: o cambia la manovra o sarà sciopero. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, però, non arretra. " Una volta che abbiamo cercato di ovviare non per i ricchi ma per quelli che guadagnano cifre ragionevoli, siamo stati massacrati da coloro che hanno la possibilità di massacrare. Ma non è un problema, perché riteniamo di essere nel giusto ", ha dichiarato il titolare del Mef. " Nessuno vuole massacrare Giorgetti. Quelli che oggi sono massacrati sono gli italiani, sono i lavoratori dipendenti, sono i giovani, sono i precari, sono le donne. Questi sono quelli massacrati da questa crisi ", la replica di Landini.

La replica di Landini, al quale è stato fatto notare che gli scioperi sono convocati sempre in date che allungano il weekend, non è tardata ad arrivare a margine del Forum delle relazioni industriali 2025 in Assolombarda. E ancora una volta il segretario della Cgil cerca di accendere le braci invitando esplicitamente alla "rivolta" i cittadini e i lavoratori. Questo, dice, " è il momento che la gente si rivolti, deve scendere in piazza, deve mobilitarsi, deve dire basta ". E se il governo non vuole lo sciopero, ha aggiunto, " hanno uno strumento molto preciso quello di riaprire una trattativa vera con i sindacati e di cambiare una legge di Bilancio sbagliata, che fa pagare ancora una volta i lavoratori dipendenti e i pensionati ". Secondo Landini, " bisogna non tassare il lavoro dipendente e i pensionati, bisogna tassare la rendita finanziaria, la rendita immobiliare, i profitti. E abbiamo chiesto dentro questo anche un contributo di solidarietà a 500.000 persone cioè a quelli che sono più ricchi che in questi anni hanno aumentato la loro ricchezza ". Contributo di solidarietà che, tradotto, vuol dire solo una cosa: patrimoniale.

Alle polemiche sul giorno scelto per lo sciopero, Landini cerca di sviare sottolineando che " quando uno decide di scioperare rinuncia al proprio stipendio. Quindi non c'entra la giornata in cui lo fai, c'entra il peso in cui lo fai ".

Ma i numeri reali smentiscono la narrazione dell'adesione di massa dei lavoratori che cerca di portare avanti il sindacato, parlando di "peso": lo scorso settembre, nel giorno dello sciopero generale per la Palestina che avrebbe dovuto bloccare il Paese sono state del. È evidente che sono sempre meno quelli che decidono di dar retta a Landini e ai suoi scioperi generali proclamati di venerdì.