"Io, alpino come il nonno. Vi racconto la mia Accademia militare di Modena"

Venerdì 7 marzo nella storica cornice del Cortile d’Onore del Palazzo Ducale di Modena, sede dell’Accademia Militare, hanno giurato fedeltà alla Repubblica Italiana, gli Allievi Ufficiali del 206° Corso “Dignità” dell’Accademia Militare di Modena. Commozione per tutti i giovani cadetti presenti per un traguardo che rappresenta l'inizio di un lungo percorso di vita.

Una scelta per la vita

Ma cosa spinge un giovane ad intraprendere la carriera militare? Molte sono le testimonianze raccolte il giorno del giuramento a partire da quella dell'Allievo Ufficiale Alessio Marchetti, bresciano classe 2000 che racconta: " Fin da piccolo ho sempre preso come punto di riferimento la figura di mio nonno paterno, essendo stato Alpino, da lui ho ereditato indirettamente la passione e la volontà di far parte del corpo degli Alpini. Nel 2022 ho realizzato il mio sogno, dopo aver trascorso 7 settimane al Reggimento Addestramento Volontari a Verona, sono partito alla volta del Centro Addestramento Alpino di Aosta, dove ho ricevuto il tanto desiderato cappello alpino ".

Marchetti racconta poi cosa significhi per lui, ma anche per i tanti ragazzi presenti, giurare per Repubblica Italiana: " Per me significa - spiega - mettere a servizio la mia persona alla Patria e agli Italiani, e ai valori difesi con sacrificio dai nostri predecessori. Per me questo sarà il secondo giuramento, ma le emozioni e i principi non cambiano, bensì vengono rafforzate in un continuo percorso di crescita ".

Perché entrare in Accademia