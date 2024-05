Il governo accelera sulla giustizia. Nordio sale al Colle, riforma in Cdm

Articolo in aggiornamento

Domani la riforma della giustizia arriva in Consiglio dei ministri. L'accelerata è stata voluta dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in persona.

Il ministro Carlo Nordio, infatti, ieri, aveva ipotizzato il 3 giugno come data possibile per l'approvazione da parte del governo, ma già questo pomeriggio il Guardasigilli si è presentato al Colle insieme al sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, per illustrare al Capo dello Stato Sergio Mattarella la riforma che segnerà la separazione delle carriere dei magistrati.