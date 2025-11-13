Il governo semplifica la vita agli over 70. "Abolito il rinnovo della carta di identità"

Nei prossimi giorni arriverà in Parlamento un nuovo decreto semplificazioni destinato a introdurre una piccola grande rivoluzione: l'abolizione del rinnovo della carta d'identità per gli over 70. L'obiettivo è chiaro - tagliare adempimenti inutili e rendere più semplice la vita dei cittadini - e rientra nella strategia del governo per alleggerire il peso della burocrazia che grava su milioni di italiani. L'annuncio della misura è arrivato dal ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo (nella foto), intervenuto a Next Economy su Giornale Radio.

«Vogliamo una Pubblica amministrazione più vicina ai cittadini e capace di semplificare, non complicare», ha spiegato il ministro, sottolineando che il decreto in arrivo punterà a modernizzare procedure e servizi, anche grazie alla digitalizzazione. Per chi ha superato i settant'anni, la carta d'identità diventerà così un documento «a vita». Un gesto di attenzione verso una fascia di popolazione che più di altre paga le rigidità della macchina amministrativa.