"Impegni personali". Ecco perché è stato rinviato il Cdm sul Codice della strada

Nella giornata odierna non si terrà il Consiglio dei ministri. La riunione del governo era stata fissata per questo pomeriggio alle ore 17, ma fonti di Palazzo Chigi hanno fatto sapere che è stata rinviata a causa di sopraggiunti impegni personali del presidente Giorgia Meloni. Il Cdm slitta così alla prossima settimana e potrebbe essere convocato per martedì 27 giugno alle ore 18. L'Agi fa sapere che i titolari dei dicasteri sono stati avvertiti qualche minuto fa.

L'Adnkronos riferisce che invece sarebbe confermato l'incontro alle 16 con Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo. All'ordine del giorno figuravano (oltre che leggi regionali e varie ed eventuali) il disegno di legge in materia di ricostruzione post calamità e il ddl relativo agli interventi per quanto riguarda la sicurezza stradale. La bozza del nuovo Codice della strada prevede importanti novità, dalla revoca a vita della patente per i casi più gravi fino alla stretta sui monopattini passando per ulteriori limiti nei confronti dei neo-patentati.

La sospensione della patente va da 7 a 15 giorni a seconda del numero di punti posseduti al momento dell'accertamento. A rischiare grosso saranno coloro che verranno beccati alla guida con il cellulare o che verranno fermati dopo aver assunto droghe. Nel mirino finiranno anche i comportamenti che generano statisticamente alta incidentalità. Il pugno duro si spinge fino alla revoca definitiva del documento di guida per i casi più gravi.

I neopatentati non potranno guidare le auto più potenti per i primi tre anni dopo il conseguimento della patente. Si va verso una maggiore chiarezza sull'utilizzo dei monopattini: obbligo di copertura assicurativa, obbligo di uso del casco a bordo per tutti i conducenti e divieto generalizzato di sosta sui marciapiedi. Chi si mette alla guida di un monopattino privo di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote va incontro a una multa da 200 a 800 euro. Si spera così di mettere la parola fine a quella che sta diventando sempre più una giungla.