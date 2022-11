"Il governo è pronto a fare la sua parte". Il dolore della politica

Da parte del governo c'è la totale disponibilità a intervenire prontamente alla luce della frana che ha travolto le case a Casamicciola. Sono ore concitate: a Ischia è corsa contro il tempo per cercare di accelerare quanto più possibile i soccorsi nella speranza di ritrovare ancora in vita i dispersi. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è in costante contatto con il ministro Musumeci, il Dipartimento della Protezione civile e la Regione Campania per seguire l'evoluzione della situazione.

Nel frattempo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha chiamato Gaetano Manfredi per esprimere la propria vicinanza alle popolazioni colpite dalla frana e per esprimere riconoscenza agli uomini e alle donne impegnati nel soccorso. Il sindaco di Napoli ha ringraziato il capo dello Stato per essersi mostrato vicino alla città e alla sua comunità.

Meloni: "Governo pronto a intervenire"

Giorgia Meloni, intervenuta in videocollegamento con il centro di coordinamento soccorsi allestito alla Prefettura di Napoli, ha fatto sapere che il governo è pronto a fare la sua parte per quello che sarà necessario. Ha inoltre assicurato che allerterà tutti i ministri per un eventuale Consiglio dei ministri da convocare d'urgenza, in qualsiasi momento. Tra le altre cose ha rinnovato la solidarietà e la vicinanza sua e dell'esecutivo alle famiglie delle vittime, ai cittadini colpiti e agli sfollati.

Il presidente del Consiglio ha ringraziato la Protezione civile " per la capacità di risposta alle tante emergenze " facendo notare che, di fronte alla tragedia di Ischia, si è confermata ancora una volta una " eccellenza a livello internazionale ". In tal senso ha ringraziato tutta la macchina dei soccorsi per l'opera svolta in queste ore.

Tajani: "Già previsti investimenti"

Sulla questione è intervenuto anche Antonio Tajani, che ha confermato la volontà del governo di intervenire il prima possibile per aiutare il territorio di Casamicciola. Il ministro degli Esteri ha dichiarato che " sono già previsti investimenti nella legge finanziaria che abbiamo presentato in Parlamento ". Bisognerà vedere se ora con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) o attraverso i fondi strutturali " possano esserci altri interventi ".

Casellati: "I soccorritori sono i nostri angeli"

Il ministro Maria Elisabetta Alberti Casellati sul suo profilo Twitter ha annotato che la devastazione che ha colpito Ischia e il momento di forte agitazione per i dispersi " sono il risultato di un Paese fragile, in cui la tutela del territorio non è mai stata una priorità ". Il titolare del dicastero delle Riforme ha voluto rivolgere la propria vicinanza alle famiglie colpite. " Ai soccorritori, i nostri angeli, grazie ", ha concluso.

La devastazione di #Ischia, l’ansia per i dispersi, iI dolore per chi ha perso tutto, sono il risultato di un Paese fragile, in cui la tutela del territorio non è mai stata una priorità. La mia vicinanza alle famiglie colpite. Ai soccorritori, i nostri angeli, grazie. pic.twitter.com/WFT7MZ65ak — Maria Elisabetta Alberti Casellati (@Min_Casellati) November 26, 2022

Musumeci: "Ragionare sulla prevenzione"

Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile, ha osservato che allo stato attuale l'unica preoccupazione è riservata " alla sorte dei dispersi, alla sistemazione temporanea degli sfollati e alla tutela degli abitanti delle zone più vulnerabili ". Ma ha aggiunto che in un secondo momento sarà necessario portare avanti " un serio ragionamento su come sia stata attuata in Italia la prevenzione strutturale e sui necessari correttivi da apportare ".

La Russa: "Dolore e vicinanza"