"Sono tutti sotto il fango". A Ischia è corsa contro il tempo

La pioggia che continua a battere incessantemente sull’isola di Ischia non aiuta i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Si sta cercando di accelerare quanto più possibile i soccorsi a Casamicciola Terme per ritrovare ancora in vita i dispersi. Dopo la frana che questa notte ha colpito in maniera violenta il centro isolano e l’ordinanza dei sindaci che invita i cittadini a rimanere chiusi in casa, proseguono le operazioni di salvataggio. Il maltempo non sembra dare tregua e preoccupa anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. “La situazione è molto grave e complicata. Al momento – ha dichiarato al Tg2 – ci sono ancora diversi dispersi. Si tratta di persone sotto il fango. La prefettura, insieme alla Regione e al Comune, sta disponendo l'evacuazione di circa 200 persone" . È una corsa contro il tempo e i soccorritori hanno tutta l’intenzione di vincere la loro battaglia.

“Ci sono difficoltà nelle operazioni di soccorso – ha aggiunto Piantedosi dalla sala operativa dei vigili del fuoco, da dove sta seguendo l'evolversi della situazione a Casamicciola Terme – perché le condizioni climatiche sono molto impegnative. Stiamo inviando mezzi sia via mare sia per il sorvolo aereo. Sono in stretto contatto con il presidente del consiglio Giorgia Meloni e con i miei colleghi ministri. È una situazione in evoluzione, difficile, da seguire” . Il ministro dell’Interno ha confermato la notizia diffusa dal prefetto di Napoli Claudio Palomba.