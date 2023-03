Migranti, Meloni alla Ue: "Stati bandiera si assumano responsabilità delle Ong"

Articolo in aggiornamento

" In questa fase complessa l'Unione europea è chiamata a un compito arduo. L'Italia ha tutte le carte in regole per un ruolo da protagonista ". Ha esordito così nel suo intervento Giorgia Meloni, che al Senato sta tenendo le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo. Il capo del governo ha rivendicato i risultati ottenuti sull'immigrazione, un problema che ormai sta diventando strutturale: " L'Ue deve difendere le frontiere da organizzazioni criminali che lucrano sugli esseri umani. Bisogna fermare a monte le partenze irregolari ".

L'appello all'Ue sull'immigrazione

Il presidente del Consiglio ha invitato gli stati di bandiera che finanziano le Organizzazioni non governative (Ong) ad " assumersi le responsabilità che il diritto del mare assegna loro ". Ha fatto notare che il piano dell'Europa sulla gestione dell'immigrazione presenta punti importanti e che fino a poco tempo fa erano " inimmaginabili ": ad esempio si pone proprio " il principio del coinvolgimento degli Stati di bandiera delle Ong nelle operazioni Sar ".

I passi in avanti sono dunque accolti in maniera positiva da Meloni che, nonostante il cambio di paradigma, ha invitato l'Ue ad agire ulteriormente in maniera tempestiva: " Non c'è più un solo minuto da perdere, è ora di tradurre le conclusioni. Ho scritto ai leader europei per ribadire che noi non possiamo attendere oltre, non possiamo aspettare inermi il prossimo naufragio ".

Il sostegno all'Ucraina

Meloni ha garantito che l'Italia è pronta a dare il suo contributo nella ricostruzione dell'Ucraina. Nel frattempo bisogna continuare a sostenere Kiev nella resistenza dall'aggressione della Russia, un atto ritenuto imprescindibile per tenere il più lontano possibile il conflitto da casa nostra. A tal proposito ha zittito chi dall'opposizione sostiene che in tal modo si riducono le risorse economiche per pensioni e tasse.

" Considero puerile la propaganda di chi racconta che l'Italia starebbe spendendo soldi per mandare armamenti sottraendoli alle necessità dei nostri concittadini: è falso e lo sappiamo tutti. Raccontare agli italiani questo è una menzogna ", è stata la bordata del primo ministro. Che ha voluto mettere la faccia sull'aumento delle spese militari con la convinzione che il rispetto degli impegni sia " vitale " per la tutela della sovranità nazionale: " La libertà ha un prezzo. Se non sei in grado di difenderti lo fanno altri ma lo faranno imponendo un prezzo ".

Il monito alle opposizioni

Nelle comunicazioni ha trovato posto anche un duro monito all'indirizzo delle opposizioni: i partiti al di fuori della maggioranza sono stati invitati a criticare l'operato del governo senza però gettare fango ai danni della Nazione. " Criticate me ma fermatevi un secondo prima di danneggiare l'Italia, altrimenti si finisce con il danneggiare la posizione dell'Italia sui tavoli internazionali ", è stato l'appello di Meloni.

L'apertura all'Italia

La lettera di preconsiglio inviata da Bruxelles a tutti i leader dei 27 Paesi di fatto riserva ampio spazio alle priorità del governo ai fini di una riforma complessiva che sia più equilibrata: rafforzare le frontiere esterne, cooperare sui rimpatri e trovare una soluzione " equa e sostenibile " per la gestione del fattore immigrazione. E non va dimenticato che è stata recepita una logica più espansiva sugli aiuti finanziari che dovrebbero andare oltre i 500 milioni già pattuiti.

Nelle ultime ore Meloni ha continuato a lavorare nel dettaglio alle posizioni che l'Italia porterà a livello Ue sulle principali tematiche di attualità. Il Meccanismo europeo di stabilità (Mes) non viene considerato il centro delle discussioni e dunque non rappresenta una priorità, mentre sul fronte dell'immigrazione si vuole aiutare la Tunisia per evitare un'ondata di sbarchi provocata da un'eventuale crisi e continuare a contrastare gli scafisti. Nella telefonata di ieri con il cancelliere federale tedesco Olaf Scholz si è parlato anche del sostegno all'Ucraina.