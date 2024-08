Libano, completato l’avvicendamento tra la “Taurinense” e la “Sassari”

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo la cerimonia nella base “Millevoi” di Shama in Libano, che ha visto l'avvicendamento al comando della Joint Task Force-Lebanon Sector West (JTF-L SW), componente operativa di UNIFIL nel settore Ovest dell’area delle operazioni, tra il Generale di Brigata Enrico Fontana e il Generale di Brigata Stefano Messina, è rientrata in Italia l'aliquota Comando della Brigata “Taurinense”, unitamente al Comandante della Brigata, che ha terminato il mandato semestrale nell’ambito della missione UNIFIL.

La nuova guida

Prosegue quindi l’avvicendamento con i colleghi della Brigata “Sassari”, ora alla guida della Joint Task Force Lebanon, rimanendo inalterata la presenza complessiva e la capacità del contingente impiegato in Unifil. Contestualmente, al termine della prima fase di attività addestrative condotte dai militari italiani a favore delle Forze Armate libanesi, anche i Mobile Training Team della Missione Militare Bilaterale Italiana in Libano (MIBIL) rientrano in Italia.

