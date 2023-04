"Serve dialogo serio": ma i sindacati trasformano il vertice in un circo

Incontro domenicale tra governo e sindacati a Palazzo Chigi prima del Consiglio dei ministri di domani sul dl lavoro. Dopo le polemiche di ieri, alimentate soprattutto dal segretario della Cgil, Maurizio Landini, e dall'opposizione, prima delle 19 i rappresentanti dei sindacati sono entrati alla spicciolata a Palazzo Chigi, dove l'incontro è iniziato poco prima delle 19.30. Il primo ad arrivare è stato Paolo Capone, dell'Ugl: " Si tratta di una convocazione inconsueta di domenica ma è un segnale di attenzione. Va bene il taglio del cuneo ma manca un intervento su opzione donna. Comunque nel decreto ci sono fatti positivi, poi nel dettaglio vedremo ".

Maurizio Landini ha tentato di scherzare con i cronisti: " Non dico nulla, sono solo venuto da voi per un saluto e per esprimervi solidarietà perché state lavorando di domenica sotto la pioggia... ". Il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, è arrivato a Palazzo Chigi con una lavoratrice precaria: " È un incontro tardivo, andremo a sentire cosa ci dice il presidente del Consiglio, abbiamo la sensazione però che il governo viva nel 'metaverso' e quindi noi oggi abbiamo portato la vita reale: una ragazza, una precaria, visto che oggi si parla di precarietà noi oggi faremo parlare lei, va Manuela ". E, infatti, sarebbe stata lei a rapportarsi con il governo: " Sono molto spaventata perché non ho certezze. È umiliante sapere che non ho nulla, sono un numero che sta lì e aspetta ".

Secondo quanto si apprende, Giorgia Meloni durante l'incontro avrebbe fatto il punto della situazione, sottolineando la direzione intrapresa dal governo: " Nei provvedimenti di domani ci sono anche norme significative in tema di sicurezza sul lavoro, anche questo è un bel modo di celebrare il primo maggio. Arriviamo al 6% del taglio sotto i 35.000 euro e al 7% sotto i 25.000 euro, fino alla fine dell'anno ". Quindi, il premier ha confermato la volontà di procedere con la riforma del Reddito di cittadinanza, " per distinguere chi è in grado di lavorare da chi non lo è ".