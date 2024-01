"L'Italia che ci piace". Giorgia Meloni incontra Jannik Sinner a Palazzo Chigi

Continua la Sinner-mania dopo il trionfo agli Australian Open. Il tennista altoatesino è atterrato all'aeroporto di Fiumicino, intorno alle 12.40, accolto da un gruppo di tifosi che lo ha applaudito e acclamato a gran voce. Nel pomeriggio il campione azzurro e il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, sono stati ricevuti in visita privata, dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Un'occasione per portare a Jannik i complimenti a nome di tutto il Governo per la storica vittoria nel Major australiano, 48 anni dopo la vittoria di Adriano Panatta al Roland Garros.

Sorrisi e abbracci, la grande coppa, la foto insieme dietro la bandiera dell'Italia. La premier Giorgia Meloni posta sui social il video dell'incontro con Sinner, oggi a Palazzo Chigi. "Grandissimo..." , lo accoglie la premier ridendo, "ti volevamo fare rivedere una cosa" , gli dice poi mostrando il video del momento della vittoria, quando Sinner si abbandona al suolo del campo blu di Melbourne. "Perché a quel punto stavamo tutto così, così immobili..." , dice la premier al campione raccontando dell'Italia col fiato sospeso, "è più bello viverlo in quel momento" , racconta Sinner a Meloni, ricordando con lei un momento destinato a rimanere alla storia dello sport italiano.

"L'Italia che ci piace: capace di credere in sé stessa e di reagire davanti alle sfide difficili. E di vincere. Grazie per l'esempio che hai dato, Jannik, agli amanti dello sport, ai nostri giovani e all'Italia tutta". Questa la didascalia scelta dalla premier Meloni per l'incontro con il campione degli Australian Open.

"C’è stato un lungo confronto tra due caratteri molto ‘pimpanti’ con grande personalità e intelligenza, seppur di generazioni differenti. Due forti personalità vincenti. Io facevo da arbitro" . Così il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, riferendosi all'incontro a Palazzo Chigi tra Giorgia Meloni e Jannik Sinner.

"Arrivo dall’altro capo del mondo, c'è un livello di popolarità raggiunto che non avrei mai immaginato - aggiunge Binaghi parlando del fenomeno Sinner a margine della presentazione del report Sport 2023 di Ics e Sport e Salute al Foro Italico -. Non si può lasciare più Jannik da solo. Lui è un personaggio molto positivo anche al di fuori del tennis e dello sport. Alla premier Meloni ho detto che è uno straordinario strumento per trasmettere concetti positivi soprattutto alle nuove generazioni. È un italiano diverso dallo stereotipo al quale siamo abituati".

"Cosa ho detto a Sinner? Gli ho fatto i complimenti per una vittoria che va ben oltre il significato sportivo. Per come si è mostrato credo che sia destinato a togliersi qualche altra soddisfazione e a regalarci altri motivi per godere di grande euforia ma più delle vittorie sportive conterà il messaggio che manda. Di un talento sportivo, ma anche umano con una sincerità e una profondità che non sono consuete. È molto intelligente e la vive al servizio del ruolo che vuole ricoprire, non vuole essere protagonista ma lo sta diventando" . Lo ha detto Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani.

La tre giorni di Sinner a Roma proseguirà mercoledì con una conferenza stampa, mentre giovedì appuntamento al Quirninale con il Capo dello Stato Sergio Mattarella, insieme alla squadra che ha vinto la Coppa Davis. Poi la sera stessa Jannik prenderà un volo privato in direzione Nizza per iniziare a preparare il torneo di Rotterdam, in programma dal 12 al 18 febbraio.