Lollobrigida al G7: sovranità al centro

Il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida ha aperto il G7 di Ortigia, a Siracusa. Il capo di dicastero si è detto «orgoglioso» di ospitare in Sicilia tutte le delegazioni presenti. «Questa terra esprime al meglio la storia, la cultura e le tradizioni della nostra nazione e ci offre il contesto ideale per discutere del futuro del settore agroalimentare», ha detto. Poi un passaggio sull'Africa, uno sul Piano Mattei e uno sulla centralità dei giovani. Lollobrigida ha anche sottolineato come questo sia il primo G7 che pone il tema della «sovranità alimentare» al suo centro. Congratulazioni, poi, per la nomina di Massimiliano Giansanti, presidente del Comitato

delle Organizzazioni professionali agricole europee. Molti esponenti della maggioranza - il ministro Lollobrigida compreso - hanno sottolineato il ruolo giocato dall'Italia per questa scelta. Polemiche intanto per il servizio civile agricolo proposto e sostenuto sempre dall'esponente di Fratelli d'Italia. Il prossimo 2 ottobre verrà pubblicato il bando per una prima sperimentazione che coinvolgerà mille giovani.

««Dopo gli stage e i tirocini gratuiti e l'alternanza scuola lavoro, arriva il caporalato di Stato, con il servizio civile agricolo di Lollobrigida», attacca Alleanza Verdi-Sinistra. Per il ministro dello Sport Andrea Abodi, che sostiene la novità, si tratta invece di uno «strumento di cittadinanza attiva».