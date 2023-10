“La mafia nigeriana offre gratis il viaggio in Italia e fa reclute tra i migranti nei centri di accoglienza”

Il Senatore Gianluca Cantalamessa, membro della Lega e capogruppo in commissione Industria, Commercio e Turismo e capogruppo della commissione antimafia, ha un ruolo attivo nella lotta contro le organizzazioni criminali, sia nazionali che internazionali. Cantalamessa ha offerto una panoramica approfondita su temi cruciali come la lotta alla mafia, in particolare alle nuove mafie provenienti dall'estero, e le sfide economiche che l'Italia sta affrontando. Il Senatore ha anche discusso delle politiche fiscali, dell'importanza del Made in Italy e della necessità di una politica industriale solida con una visione a lungo termine. Cantalamessa condividendo le sue preoccupazione e le sue proposte getta luce su molte delle questioni più pressanti del nostro paese.

Quali sono le sfide che il nostro paese sta affrontando in termini di criminalità organizzata, in particolare con le nuove mafie provenienti dall'estero?

“La situazione è complessa. Abbiamo assistito a infiltrazioni di soggetti con profili criminali legati a mafie straniere, in particolare la mafia nigeriana. Quest'ultima, attraverso connessioni con organizzazioni criminali libiche, organizza il traffico di migranti irregolari in Italia, reclutando anche nei centri di accoglienza. Questo non è solo un'ipotesi, ma una certezza supportata da dati del Ministero dell'Interno e testimonianze credibili.”

L'Italia ha una lunga storia di lotta contro la mafia. Come si posiziona il nostro paese in questo contesto internazionale?

“È vero, l'Italia ha una delle legislazioni antimafia più efficaci al mondo e forze dell'ordine altamente capaci. Siamo riconosciuti a livello internazionale per la nostra lotta contro la criminalità organizzata. Tuttavia, la mafia non è un problema solo italiano, esistono organizzazioni criminali in molti paesi, e dobbiamo continuare a combatterle tutte, sia quelle interne che esterne.”

Passando all'economia, il governo ha introdotto misure significative per sostenere imprese e famiglie, come la riduzione delle tasse. Qual è la strategia del governo in questo settore?

“Il nostro obiettivo è sostenere le imprese e le famiglie, riducendo le tasse e fornendo incentivi mirati. Abbiamo già stanziato fondi significativi e continueremo a farlo, con un focus particolare sulla riduzione del cuneo fiscale e il sostegno a pensionati e lavoratori a basso reddito. Inoltre, stiamo lavorando per riformare il sistema fiscale, che attualmente non funziona efficacemente.”

Queste iniziative hanno un costo. Come intende il governo bilanciare la necessità di ridurre le tasse con la responsabilità di gestire il debito pubblico e finanziare servizi essenziali come la sanità?

“Faremo tutto il possibile per implementare queste misure, anche se non potremo realizzare tutto ciò che vogliamo immediatamente. Abbiamo ereditato debiti significativi da governi precedenti, ma stiamo cambiando la politica economica del paese per sostenere le imprese e promuovere una crescita sostenibile. Questo processo richiederà tempo, ma siamo determinati a perseguire i nostri obiettivi.”