Manovra, Meloni: "Sinistra vuole patrimoniale, noi non chiederemo nuovi sacrifici"

Il premier Giorgia Meloni, intervenendo in video sui social dopo le polemiche recenti sulla manovra, ha spento qualunque tentativo di speculazione da parte delle opposizioni: " Nonostante dall'opposizione alcuni vorrebbero l'introduzione di patrimoniali e ulteriori imposte, noi resteremo fedeli al nostro impegno che è lavorare per una manovra che rilanci l'economia, migliori la vita degli italiani senza chiedere loro nuovi sacrifici ".

Nel suo intervento, il presidente del Consiglio ha voluto in questo modo intervenire direttamente sui tentativi di screditamento avanzati dalle opposizioni e dalle proprie bocche di fuoco. " Leggo in queste ore alcune dichiarazioni fantasiose le quali il governo vorrebbe aumentare le tasse che gravano sui cittadini. È falso. Questo lo facevano i governo di sinistra ". Come governo, ha detto Meloni, " le abbassiamo come sanno bene i lavoratori dipendenti, le mamme lavoratrici, le partite Iva ". Quindi, a scanso di ogni equivoco, prosegue, " La cultura politica di questo governo è quella di ridurre le tasse, sostenere le famiglie e sostenere le imprese, non la cultura di gravare ulteriormente sui cittadini ".

Nella giornata di oggi, inoltre, l'Aula del Senato ha approvato con 95 voti a favore, 66 contrari e 4 astenuti, la risoluzione numero 6, quella di maggioranza approvata dal governo, al Piano strutturale di bilancio (Psb) di medio termine Italia 2025-2029.

Sono state bocciate, invece, le altre 5 risoluzioni presentate da Italia viva, dal Movimento cinque stelle, dal Partito democratico, da Azione e da Alleanza verdi e sinistra. Pd e Italia Viva avevano presentato anche tre emendamenti alla risoluzione di maggioranza, tutti e tre bocciati dall'Aula, dopo il parere negativo del relatore e del governo.