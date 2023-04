Pnrr, la Meloni spegne le polemiche sui ritardi: "C'è troppo allarmismo"

Il governo di centrodestra continua a lavorare nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, intervenendo su nodi creati da scelte politiche del passato nel tentativo di non perdere i fondi europei. A ribadirlo è stata Giorgia Meloni che, tra le altre cose, ha garantito che le tempistiche relative al Pnrr allo stato attuale non rappresentano un motivo di grande ansia: " Non sono preoccupata dai ritardi sul Pnrr, stiamo lavorando molto. Non mi convince molto la ricostruzione allarmista ".

I nodi sul Pnrr

Il presidente del Consiglio, intervenuto a margine della sua visita al Vinitaly di Verona, si è espresso sulle polemiche politiche arrivate negli ultimi giorni dall'opposizione e ha smentito l'ipotesi di prendere in considerazione la possibilità di perdere le risorse destinate al nostro Paese: ciò su cui punta è invece la forte determinazione nel " farle arrivare a terra in maniera efficace ". Inoltre ha giudicato " ottimo " il clima di collaborazione con l'Unione europea su questo tema.

Meloni ha fatto notare che l'esecutivo da lei guidato sta cercando di invertire la rotta e di mettere un riparo a dei potenziali rischi che potrebbero mettere in forte discussione i soldi del Piano nazionale di ripresa e resilienza: " Stiamo lavorando molto su questo, anche per favorire soluzioni a problemi che oggi nascono ma che non sono figli delle scelte di questo governo ".

Il dialogo con la Ue

Dal suo canto la Commissione Ue sta chiedendo di avere a disposizione maggiore documentazione per quanto riguarda progetti che erano già stati inseriti nel Pnrr. Meloni ha riconosciuto che " c'è un grande lavoro da fare ", ma allo stesso tempo ha annotato che lo scenario di una presunta catastrofe dipinta dalla sinistra non corrisponde a verità: su determinati fronti " bisogna verificare la fattibilità " portando avanti l'interlocuzione con la Commissione " sulla base di quello che noi riteniamo sia necessario per spendere queste risorse al meglio ".

Il Pnrr è da intendersi come una grande sfida, da affrontare però con adeguati mezzi per essere in grado di centrare gli ambiziosi traguardi. Non a caso all'Europa è stata chiesta una maggiore flessibilità proprio per far sì che le risorse siano utilizzate con grande tempesitivtà su una serie di progetti davvero utili per l'Italia.