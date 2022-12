Meloni elogia la manovra: "Abbiamo mantenuto gli impegni presi"

Articolo in aggiornamento

" Abbiamo approvato una manovra non facile in tempi rapidi, un giorno in anticipo rispetto al passato. Abbiamo iniziato a mantenere gli impegni presi. Mi fido dei miei alleati, c'è un clima sereno nella maggioranza ". Così Giorgia Meloni ha esordito nella conferenza stampa di fine anno. Il presidente del Consiglio, nel consueto appuntamento con i giornalisti prima del 31 dicembre, ha fatto il punto della situazione delle prime settimane alla guida del governo. Un bilancio positivo, visto che nella legge di Bilancio hanno trovato ampio spazio molte promesse fatte dal centrodestra con gli elettori in campagna elettorale.

Meloni elogia la manovra

Meloni ha ribadito che " contano i fatti " al di là delle sfumature naturale tra i partiti della coalizione. Infatti il centrodestra ha dimostrato di avere una " visione comune " grazie a cui è stato possibile procedere spediti sulla manovra: " È politica nonostante i tempi stretti ".

Il presidente del Consiglio ha confermato che verrà data priorità ai saldi di Bilancio e alle scelte politiche, rivendicando di aver destinato una buona parte di risorse per il futuro: " Sui giovani, sulla nuova occupazione e sulle imprese, sulla capacità di produrre lavoro. Bisogna avere il coraggio di fare scelte ". Quanto alle scelte del futuro per il caro bollette ha aggiunto che " se il quadro dovesse confermarsi cambiato una parte delle risorse potrebbe liberarsi " per altri provvedimenti.

La stretta sul Covid dalla Cina

Il primo ministro ha toccato anche il tema relativo al preoccupante quadro epidemiologico di Pechino, per cui il ministro della Salue ha disposto il tampone obbligatorio per i passeggeri provenienti dalla Cina e in transito in Italia: " La situazione in Italia è abbastanza sotto controllo, stiamo monitorando minuto dopo minuto. Penso siano utili i controlli, i tamponi, le mascherine. La mia idea è che si debba lavorare sulla responsabilizzazione dei cittadini piuttosto che sulla coercizione ".

Meloni, tranquillizzando sul fatto che al momento la maggior parte dei casi trovati sono legati alla variante Omicron, ha rivolto un appello all'Unione europea affinché venga presa una decisione trasversale per evitare che l'aggravarsi della situazione in Cina abbia ripercussioni negative sui Paesi Ue: " È efficace se viene presa da tutta l'Ue. Per cui abbiamo scritto a Bruxelles. Ci aspettiamo che l'Ue voglia operare in questo senso ".

Il giro di vite al reddito di cittadinanza

Tra le principali misure del governo rientra il giro di vite al reddito di cittadinanza. Il presidente del Consiglio ha spiegato che la profonda revisione della misura del Movimento 5 Stelle è un atto dovuto alla luce delle criticità e dei fallimenti emersi in questi anni: " Lo Stato non può abbattere la povertà per decreto. È un fatto culturale mettersi in gioco per avere le proprie soddisfazioni. Tutti vorremmo trovare il lavoro dei nostri sogni ma non capita a tutti ".