"Nemici dell'Italia". La lezione della Meloni contro la piazza anti Olimpiadi

"Migliaia e migliaia di italiani in queste ore lavorano perché tutto funzioni durante le Olimpiadi. Tantissimi lo fanno da volontari, perché vogliono che la loro Nazione faccia bella figura, che sia ammirata e rispettata. Poi ci sono loro: i nemici dell'Italia e degli italiani, che manifestano 'contro le Olimpiadi', facendo finire queste immagini sulle televisioni di mezzo mondo. Dopo che altri hanno tranciato i cavi della ferrovia per impedire ai treni di partire. Solidarietà, ancora una volta, alle Forze dell'ordine, alla città di Milano, e a tutti coloro che vedranno il loro lavoro vanificato da queste bande di delinquenti". Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni postando un video di Fox News che mostra quanto avvenuto ieri al corteo di Milano.

Il primo giorno di Giochi è stato complesso sul fronte dell'ordine pubblico sengato da un sabotaggio alle linee ferroviarie a Bologna e Pesaro che ha mandato in tilt i treni di mezza Italia, con ritardi e cancellazioni che si sono risolti soltanto nel pomeriggio e con disagi per migliaia di viaggiatori che hanno vissuto un sabato decisamente nero. Gli inquirenti stanno indagando sugli anarchici, sul modello di quanto avvenne in Francia nel 2024 per le Olimpiadi di Parigi, ma al momento non sono arrivate rivendicazioni. Salvini sul piede di guerra: 'A Bologna un attentato premeditato da parte di chi vuol male all'Italià.

Scontri e sei fermi sono avvenuti invece al corteo contro i Giochi a Milano: un gruppo di antagonisti si è staccato e ha lanciato petardi e bottiglie contro gli agenti in tenuta antisommossa, che hanno risposto con cariche e idrant.