"Non ho mai parlato di un complotto. Ma troppo fango su mia sorella Arianna"

Arianna Meloni sul palco di Atreju

Giorgia Meloni torna a citare la sorella Arianna, capo della segreteria politica di Fratelli d’Italia, nel mirino della sinistra e forse anche dei giudici: ««Non ho mai parlato di “complotto” - dice la premier -. Ho detto, e l’ho spiegato già, che mi ha molto incuriosito questo continuo voler raccontare attorno alla figura di Arianna Meloni (foto) cose che non erano vere alla prova dei fatti. Penso che ci possa essere a livello politico, non della magistratura, l’idea di gettare fango nei confronti di qualcuno». E ancora: «Una cosa falsa può essere una svista, due cose false possono essere due sviste, tre cose false possono essere tre sviste, ma quattro cose false diventano una strategia e allora mi interrogo sulla strategia... Questo è quello penso della vicenda». E poi: «Io penso ci possa esser l'idea di gettare fango su qualcuno.

Che poi io possa avere diversi avversari non mi sembra una grande notizia; che ci possano essere mondi, ambienti, gruppi di potere che in passato avevano un rapporto migliore con il potere politico e oggi sono innervositi per non essere adeguatamente tenuti in considerazione è scontato».