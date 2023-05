“La Patria nostra seconda mamma”. Meloni all’adunata degli Alpini

Giorgia Meloni questa mattina si trova a Udine per partecipare alla 94esima adunata degli Alpini. Il presidente del Consiglio ha scelto di partecipare per portare il suo saluto a uno dei corpi militari che si sono maggiormente distinti nel corso degli anni, con grande senso del dovere e della Patria. " Credo che qui ci sia una delle rappresentazioni più straordinarie che avvengono durante l'anno, di cosa sia l'amore di Patria. Ritengo che il tema dell'impegno della nostra comunità nazionale e il legame all'appartenenza che ci lega sia una delle cose più importanti sulle quali bisogna fare leva per risollevare questa Nazione. Quindi c'è bisogno di momenti come questi ", ha esordito il premier.

Visibilmente emozionata per la sua prima adunata nelle vesti di presidente del Consiglio, Meloni ha presenziato insieme al ministro della Difesa, Guido Crosetto, Dopo aver attraversato viale San Daniele dov'è schierata la lunghissima parata, tra gli applausi e i saluti dei presenti, il premier è stato fatto accomodare in tribuna d'onore per assistere alla sfilata, alla quale partecipano circa 90mila alpini. " La cosa importante che questa nazione ha è la consapevolezza di se stessa, del suo valore, del suo legame con il principio dell'appartenenza e della Patria. E se c'è un posto dove questo si respira è qui. Nel giorno della festa della Mamma. Dopo la mamma ci sono gli Alpini come famiglia: non si poteva mancare ", ha detto prima di salire, indossando il cappello con la penna bianca, quella che indossano gli ufficiali superiori e i generali.