Polizza sanitaria per 1,2 milioni di lavoratori della scuola: via alla gara da 320 milioni

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, lancia un’iniziativa senza precedenti, garantire copertura sanitaria integrativa a oltre 1,2 milioni di lavoratori della scuola attraverso una gara europea del valore complessivo di 320 milioni di euro, per il periodo 2026–2029.

La procedura, pubblicata oggi da Consip, rappresenta l’ultimo passo di un percorso avviato dal Ministero con un confronto costante con sindacati e parti sociali, per assicurare a tutto il personale scolastico, dai docenti ai collaboratori con contratto a tempo determinato, un sistema di welfare moderno ed efficace.

Copertura estesa

La nuova polizza sanitaria offrirà prestazioni diversificate, dai ricoveri per interventi chirurgici importanti agli accertamenti diagnostici e alle visite specialistiche correlate. Previsti anche pacchetti di prevenzione cardiovascolare e oncologica, differenziati per genere, e assistenza per parto naturale o cesareo, prevenzione odontoiatrica e impianti osteointegrati. Un’attenzione particolare sarà riservata ai familiari dei dipendenti, grazie all’attivazione di un tariffario agevolato presso strutture convenzionate, così da estendere i benefici anche al nucleo familiare.

Un investimento nel welfare della scuola

“ Per oltre 1,2 milioni di lavoratori della scuola sarà disponibile per la prima volta un’assicurazione sanitaria gratuita ”, ha spiegato il Ministro Valditara. “ Si tratta di un passo decisivo verso un sistema di welfare moderno che riconosce e valorizza il ruolo fondamentale del personale scolastico. Prendersi cura della salute di chi forma i nostri giovani significa investire concretamente nella scuola stessa ”. La misura si inserisce in un quadro più ampio di iniziative a sostegno del personale scolastico, avviate a partire dal 2023, e che comprendono agevolazioni nei settori bancario e dei trasporti, sia aerei sia ferroviari.

Una svolta nel sistema di welfare

Secondo il Ministero, l’operazione rappresenta “ un sistema di tutela di grande rilevanza sociale ”, pensato per offrire sicurezza e protezione a un numero molto elevato di beneficiari.

L’obiettivo è assicurare non solo assistenza sanitaria, ma anchecon una polizza che accompagna i lavoratori in tutte le principali esigenze mediche, dai controlli di routine ai trattamenti più complessi. Con questo intervento, il Ministero punta aconcretamente il welfare scolastico, confermando la centralità della salute dei dipendenti nella valorizzazione del servizio educativo.