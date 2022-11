"Il ponte sullo Stretto priorità per governo e regioni". Salvini incontra Occhiuto e Schifani

La costruzione del ponte sullo stretto di Messina è stato uno dei capisaldi della campagna elettorale del centrodestra, che ora può mettersi al lavoro per portare avanti il progetto con l'obiettivo di costruire un collegamento efficiente tra Sicilia e Calabria, avvicinando ulteriormente il Mezzogiorno con il resto del Paese. Il ponte è un volano enorme per l'economia del sud, che il governo guidato da Giorgia Meloni vuole mettere in cantiere entro la fine della legislatura e sul quale i ministeri interessati stanno lavorando con intensità fin dai primi giorni dell'insediamento. Quest'oggi, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini ha incontrato i presidenti delle due regioni coinvolte, Roberto Occhiuto e Renato Schifani.

" Chiederò a Salvini di aprire anche un tavolo con le regioni interessate sul più generale problema della infrastrutturazione di questa regione ", ha dichiarato Roberto Occhiuto, residente della Regione Calabria, entrando al Mit. " Abbiamo strade che meritano di essere finanziate, abbiamo necessità che ci sia l'alta velocità ferroviaria e invece non c'è traccia di alcun intervento infrastrutturale strategico nel Pnrr ", ha aggiunto esponendo alcune delle gravi criticità della regione, che concorrono alla sua difficoltà di crescita economica.

Fonti vicine a Matteo Salvini hanno riferito che dall'incontro tra il ministro e i governatori di Calabria e Sicilia è emerso chiaro il concetto che il ponte sullo Stretto è " priorità per governo e regioni ". Le parti sono ottimiste sulla riuscita del progetto, che da decenni viene promesso e mai realizzato. " C'è un governo che vuole farlo, ci sono due presidenti di Regione che vogliono farlo, quindi credo che questa sia la volta buona ", ha detto ancora Occhiuto mentre si apprestava a entrare all'interno del Mit per incontrare Matteo Salvini e il suo omologo della Sicilia.