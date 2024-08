Regio Sommergibile Scirè, la proposta di FdI per farlo diventare Sacrario Militare

Foto d'epoca del Regio Sommergibile Scirè (foto wikipedia)

Ottantadue anni fa affondava il Regio Sommergibile Scirè nella baia di Haifa, famoso per aver trasportato i Siluri a lenta corsa, autori dell'impresa di Alessandria. Il sommergibile prese il nome dalla regione dello Scirè in Etiopia, teatro di una omonima battaglia tra le truppe italiane ed abissine nel corso della guerra d'Etiopia.

Le proposta di Paola Chiesa (FdI) per ricordare i marinai italiani caduti

Oggi durante una sessione della commissione Difesa alla Camera, il capogruppo di Fratelli d'Italia Paola Chiesa, ha ricordato l'evento: “ Oggi ricorre l'82° anniversario dell'affondamento del glorioso Regio Sommergibile Scirè nella baia di Haifa. Era il 10 agosto del '42: fu una vera ecatombe. Nessun sopravvissuto. 60 caduti nell'adempimento del loro dovere al servizio dell'Italia. Il coraggio divenne leggenda. All'interno del relitto sono rimaste le spoglie mortali di sedici marinai italiani. Alla riapertura dell'Aula sarà calendarizzato il disegno di legge a mia prima firma per riconoscere il relitto del Regio Sommergibile Scirè, decorato di Medaglia d'Oro al Valor Militare, Sacrario Militare subacqueo che ha già superato l'esame della commissione Difesa ", ha spiegato Chiesa, proponendo una "consacrazione" per un simbolo della forza e del coraggio dei tanti militari caduti in battaglia.

Il primo sì dalla Camera

Il 30 luglio, la commissione Difesa della Camera aveva già approvato la proposta di legge sempre a prima firma della deputa Paola Chiesa, che conferiva il riconoscimento di sacrario militare subacque al relitto. Pd e M5s avevano votato contro.

I riconoscimenti già ricevuti

Per l'attività svolta, lo stendardo dello Scirà fu decorato con la Medaglia d'oro al

Valor Militare il 10 giugno del 1943. Dal 2 al 28 settembre 1984 furono recuperate dalla nave salvataggio Anteo le salme dei 42 dei 49 componenti dell'equipaggio e degli 11 operatori imbarcati al momento dell'affondamento.