A Sabaudia la terza edizione di "Mediterranea, la civiltà blu"

Sarà un agosto di confronto e dibattito per vari ministri, sindaci, opinionisti e giornalisti che si ritroveranno a Sabaudia per la terza edizione di "Mediterranea, la civiltà blu", manifestazione politico-culturale, organizzata da Micromegas Comunicazione, che ha già visto la partecipazione del ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo.

Domani sarà la volta del ministro dell'interno Matteo Piantedosi, mentre venerdì arriverà il segretario di Forza Italia Antonio Tajani, titolare della Farnesina. Dopo ferragosto toccherà al Presidente del Coni Giovanni Malagò, a Elena Bonetti deputata di Italia Viva, a Benedetto della Vedova, al Sottogretario al lavoro e alle politiche sociali Claudio Durigon, al deputato europeo di Fratelli d'Italia Nicola procaccini, al sindaco di Firenze Dario Nardella, e all'assessore al Turismo e ai grandi eventi del comune di Roma Alessandro Onorato. A moderare i dibattiti sarà il vicedirettore de La7 Andrea Pancani che, a ilGiornale.it, dice: "In questa terza edizione di Mediterranea abbiamo voluto dare ampio spazio all'attualità politica ma anche alla cultura. Oltre ai faccia a faccia con diversi ministri, la nostra rassegna, come da sua tradizione bipartisan, nelle diverse serate da spazio a esponenti e personaggi dell'opposizione. Mi dispiace molto non aver potuto avere a Sabaudia la segretaria del Pd Elly Schlein e il capo politico del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte per via dei loro impegni pregressi. Tra i leader dell'opposizione comunque aspettiamo nei prossimi giorni Matteo Renzi".

La manifestazione ha anche un risvolto culturale grazie a una mostra sulla Biodiversità (Italian Biodiversity Keepers) con un' iniziativa che promuove l’impegno dell’Italia per la tutela dell’Ambiente. La struttura, già esposta a New York dall’ 8 al 18 maggio scorsi presso il Palazzo dell’ONU. I visitatori, dal 3 al 18 agosto, potranno visionare, grazie alle visite guidate condotte dai Carabinieri Forestali, decine di schede descrittive e conoscere il lavoro straordinario svolto in questo ambito. Fino al 30 settembre sarà visibile anche una delle sculture più importanti dell’espressionismo italiano: l’Ulisse di Ugo Attardi, pittore, scultore e scrittore italiano, in occasione del centenario della sua nascita.