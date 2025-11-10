Salvini cartoon Disney alle prese con il Ponte

Un video con un finto cartone animato di Matteo Salvini in versione Disney, intento a costruire «un ponte per sognare» sullo Stretto di Messina. Lo ha postato ieri sul suo account Instagram Francesca Verdini, compagna del vicepremier e produttrice cinematografica. Un cartoon creato dall'intelligenza artificiale, dove l'avatar animato del leader leghista (con tanto di felpa, barba e modellino in 3D del Ponte) ribadisce il suo impegno per la grande opera: «Tutti mi dicono che è impossibile. Ma quando chiudo gli occhi io lo vedo». Una voce fuori campo gli replica che «un ponte fra due mari è una follia», ma Salvini - sognatore come tutti gli eroi Disney - non molla: «Forse, ma ogni sogno grande nasce così».

Una voce femminile gli chiede se lo costruirà davvero e Salvini conferma: «Non per me, ma per tutti. Fra Sicilia e Calabria ci sarà un ponte di speranza».

Il reel, che Francesca Verdini ha postato tra le storie Instagram, è stato accolto

con un mix di garbata ironia e simpatia per il gesto di affetto della fidanzata del vicepremier, ma c'è anche chi ne ha approfittato per insultare. Il Ponte che unisce continua a dividere l'Italia del fare da quella del no.