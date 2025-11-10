Abbonati
Salvini cartoon Disney alle prese con il Ponte

La fidanzata del leader leghista posta un video creato con la IA

Un video con un finto cartone animato di Matteo Salvini in versione Disney, intento a costruire «un ponte per sognare» sullo Stretto di Messina. Lo ha postato ieri sul suo account Instagram Francesca Verdini, compagna del vicepremier e produttrice cinematografica. Un cartoon creato dall'intelligenza artificiale, dove l'avatar animato del leader leghista (con tanto di felpa, barba e modellino in 3D del Ponte) ribadisce il suo impegno per la grande opera: «Tutti mi dicono che è impossibile. Ma quando chiudo gli occhi io lo vedo». Una voce fuori campo gli replica che «un ponte fra due mari è una follia», ma Salvini - sognatore come tutti gli eroi Disney - non molla: «Forse, ma ogni sogno grande nasce così».

Una voce femminile gli chiede se lo costruirà davvero e Salvini conferma: «Non per me, ma per tutti. Fra Sicilia e Calabria ci sarà un ponte di speranza».

Il reel, che Francesca Verdini ha postato tra le storie Instagram, è stato accolto

con un mix di garbata ironia e simpatia per il gesto di affetto della fidanzata del vicepremier, ma c'è anche chi ne ha approfittato per insultare. Il Ponte che unisce continua a dividere l'Italia del fare da quella del no.

