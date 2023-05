Meloni al San Raffaele da Berlusconi: "In rapida ripresa"

Giorgia Meloni oggi è stata in visita all'ospedale San Raffaele di Milano per incontrare Silvio Berlusconi, ricoverato dallo scorso 5 aprile. " Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è stata all'Ospedale San Raffale di Milano dove ha incontrato per oltre un'ora il senatore e leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi ", si legge in una nota diramata da Palazzo Chigi. Il colloquio, come si evince dalla comunicazione, è durato oltre un'ora.

Il premier in carica e l'ex presidente del Consiglio " hanno parlato degli scenari futuri, delle prossime iniziative dell'esecutivo e della maggioranza ". Una nota ma, soprattutto, una visita, che sottolineano ed evidenziano, se mai ce ne fosse bisogno, lo stretto legame che tiene unita questa maggioranza. Un sodalizio non elettorale, come quelli che fanno a sinistra, ma qualcosa di più profondo e significativo, che non nasce da una mero bisogno di voti ma una sincera percezione e credenza di poter, e voler, fare un percorso comune.

" Berlusconi è di ottimo umore, è in rapida ripresa, e nonostante il ricovero lavora incessantemente sui principali dossier ", si legge ancora nella nota vergata da Palazzo Chigi. Intanto il Cavaliere prosegue nel suo percorso di cura e di ripresa presso l'ospedale di Milano, circondato dall'amore e dall'affetto di tutti i suoi familiari e amici più stretti, che non gli fanno mai mancare il loro sostegno. Si attende, intanto, un nuovo bollettino. Sono passati più di 10 giorni dall'ultima comunicazione ufficiale dell'ospedale e non sembrano esserci novità per una prossima emissione. Ragionevolmente, ciò vuol dire che non ci sono novità dall'ultimo bollettino, in cui veniva comunicata una ripresa costante del Cavaliere.

Nella giornata di ieri, il presidente di Forza Italia ha intrattenuto una conversazione telefonica con Matteo Salvini, come reso noto dallo stesso leader della Lega, che attende di poter incontrare l'alleato per discutere dei temi preminenti della maggioranza.