"Se vorranno dividerci cadranno male". Salvini zittisce così i gufi sul rapporto con Meloni

Mentre le opposizioni si affannano, senza risultati, per mostrarsi compatte e unite, il centrodestra di governo porta avanti le sue battaglie e i suoi obiettivi. L'affiatamento tra le forze che governano il Paese è reale e concreto, lo dimostra l'esistenza stessa di una coalizione che esiste da 30 anni grazie a Silvio Berlusconi. Non mancano i costanti e quotidiani tentativi da parte dei media schierati dalla parte opposta di tentare di dimostrare il contrario ma il centrodestra continua unito il suo cammino e non si vedono reali crepe all'orizzonte. I partiti che lo compongono hanno storie e visioni diverse ma, come diceva il Cavaliere, se così non fosse non si tratterebbe di una coalizione ma di un partito unico. Esistono le discussioni interne e a volte le divergenze di opinioni ma gli obiettivi finali sono condivisi, così come la voglia di continuare a governare per fare il bene di questo Paese.

Lo ha spiegato in modo molto chiaro e semplice Matteo Salvini alla Festa della Lega Romagna, spegnendo in modo definitivo le illazioni che lo vogliono in conflitto con il premier e costantemente impegnato a lavorare ai bordi per sfiancarlo. " Più conosco Giorgia più sono convinto che governeremo bene e a lungo. Se vorranno dividerci cadranno male. Noi si va avanti per cinque anni a Dio piacendo ", ha detto il vicepremier, nonché ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e leader della Lega. Per lunghi anni, la coalizione di centrodestra è stata tenuta insieme dal carisma e dalla capacità di mediare di Silvio Berlusconi e in tanti credevano, e a tratti speravano, che con la sua scomparsa ci sarebbe stata un'implosione di quel sistema. Ma nulla di tutto questo è accaduto e i partiti, alla ricerca di un nuovo equilibrio, dimostrano comunque la volontà di voler andare avanti insieme e uniti per i prossimi quattro anni.