Il centrodestra cresce ancora: il sondaggio che smentisce la sinistra

La riforma della giustizia è un'urgenza che specialmente in questo periodo, alla luce dell'assalto giudiziario che sta interessando il governo, assume un significato di assoluta importanza. L'esecutivo vuole tirare dritto e, nonostante l'assedio che sta ricevendo, non sembra affatto subire il colpo. Anzi, la coalizione continua a crescere nelle intenzioni di voto degli italiani. È quanto emerge dall'ultimo sondaggio di Swg per La7, secondo cui nel complesso i partiti che fanno parte della maggioranza sono protagonisti di un periodo positivo.

In vetta resta indisturbato Fratelli d'Italia, che nel giro di una settimana incrementa il proprio peso dello 0,5% e sale al 28,8%. Cresce anche il Partito democratico, che con un +0,3% va al 20,4%. La distanza tra FdI e Pd resta notevole, con i dem che sono chiamati a rincorrere dell'8,4% per tentare di compiere il sorpasso. Si assiste invece a una flessione negativa da parte del Movimento 5 Stelle, che in questi sette giorni non è riuscito a rafforzare la propria posizione: i grillini lasciano per strada lo 0,4% e scendono al 15,9%.

Continuano ad arrivare buone notizie per la Lega di Matteo Salvini: il Carroccio mette a segno un +0,4% che gli consente di raggiungere esattamente la quota del 10%. Il partito di via Bellerio torna così in doppia cifra dopo diversi mesi passati sotto la soglia dei due numeri. Una lieve variazione verso il basso si registra anche per Azione di Carlo Calenda, che con un -0,1% va al 3,6%.

Oscillazioni anche tra gli altri partiti: Verdi-Sinistra italiana al 3,2% (-0,1%), Italia Viva di Matteo Renzi al 2,8% (-0,2%), +Europa di Emma Bonino al 2,4% (-0,2%), Per l'Italia con Paragone al 2,1% (+0,2%) e Unione Popolare di Luigi De Magistris all'1,8% (+0,1%). Il peso delle altre liste ammonta all'1,8%, in calo dello 0,2% rispetto all'ultima rilevazione. Allo stesso tempo cresce dell'1% la porzione di intervistati che preferisce non esprimersi (38%).

Dai numeri viene fuori una realtà del tutto differente da quella raccontata dalla sinistra. Il centrodestra non arresta la sua corsa e continua a puntare in alto: l'area politica formata da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia può contare su un buon 46%, in aumento dello 0,6% dalla scorsa settimana. In sostanza la coalizione non viene punita dagli elettori. Evidentemente non sta funzionando la bufera mediatica e giudiziaria su Daniela Santanchè, Andrea Delmastro e il figlio di Ignazio La Russa.

Il che non rappresenta una notizia allegra per le opposizioni, che invece in sette giorni risentono di un periodo caotico e assai negativo. Nel loro insieme i principali partiti al di fuori della maggioranza (Pd, M5S, Azione, Verdi-Sinistra italiana, Italia Viva e +Europa) devono fare i conti con un calo dello 0,7%. La luna di miele tra gli italiani e il centrodestra è tutt'altro che arrivata al capolinea.

Nota del sondaggio:

a) Sondaggio realizzato da SWG S.p.a.;

b) Committente La7 S.p.a.;

c) Estensione territoriale: nazionale;

d) Campione di 1.200 soggetti maggiorenni (4.251 non rispondenti);

e) Interviste effettuate nel periodo 5-10 luglio 2023 con metodo cati-cami-cawi;

f) Il sondaggio è disponibile qui.