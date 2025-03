Trentennale del corso AUC. Si radunano gli allievi ufficiali

Si è svolto questa mattina, nella Caserma “Montefinale” a Bracciano (Roma) sede del Comando Artiglieria dell’Esercito, il raduno del 159° corso AUC semovente. Dalle prime ore della mattinata, 60 ufficiali circa in servizio e non e accompagnati dai loro familiari, hanno varcato il cancello di entrata dell’allora Scuola di Artiglieria, rivivendo le stesse intense emozioni e i significativi momenti di un tempo.

Il raduno

Esattamente trent’anni fa, precisamente il 23 marzo 1995, quegli uomini che, nonostante le distanze e gli impegni personali oggi hanno voluto ritrovarsi, si apprestavano ad indossare l’uniforme e ad affrontare un intenso periodo di formazione che sarebbe culminato con la nomina a Ufficiali di artiglieria.

Il raduno è iniziato con una simbolica cerimonia dell’alzabandiera, cui ha fatto seguito l’emozionante momento della deposizione di una corona al monumento ai Caduti presente all’interno della Caserma. Successivamente, gli ex allievi hanno potuto dapprima visitare le principali infrastrutture, tra cui quelle che nel 1995 hanno ospitato il 159° corso AUC e, in seguito, assistere ad una mostra statica di mezzi e materiali attualmente in dotazione ai reparti di artiglieria della Forza Armata.

Il messaggio del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito

Un momento particolarmente emozionante è stato quando è stato letto il messaggio augurale del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di C.A. Carmine Masiello, che ha voluto omaggiare l’importante iniziativa: “ In un presente così complesso e incerto, gli artiglieri italiani continuano a dimostrare magnifiche doti di perizia tecnica, coraggio e tenacia, mantenendo un ruolo di eccellenza tecnologica e sempre maggiore rilevanza per la capacità dell’Esercito di garantire pace e sicurezza. L’Artiglieria, nelle sue specialità terrestre e controaerei, è protagonista di un grande rinnovamento, che vede lo sviluppo di piattaforme e sistemi d’arma sempre più evoluti e necessari per le sfide attuali ed emergenti" .