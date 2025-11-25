Valditara in Egitto per rafforzare la cooperazione educativa tra Roma e il Cairo

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha compiuto una visita ufficiale al Cairo per consolidare i rapporti bilaterali nel campo dell’istruzione. Durante la missione ha incontrato il Primo Ministro Mostafa Madbouly e il Ministro dell’Istruzione Mohamed Abdel Latif, insieme ai Ministri dell’Agricoltura, delle Imprese Pubbliche e delle Risorse Idriche e dell’Irrigazione.

Firmati i protocolli tra ITS italiani e Scuole di Tecnologia Applicata egiziane

Nel corso dell’incontro sono stati sottoscritti protocolli tra le autorità egiziane, 89 Scuole di Tecnologia Applicata e 5 ITS Academy italiani attivi nei settori della meccatronica, mobilità sostenibile, chimica, tessile, salute e agroalimentare. Gli accordi proseguono il percorso avviato con il Memorandum del marzo 2024 e con le Lettere di Intenti del febbraio 2025, rafforzando la collaborazione all’interno del Piano Mattei.

Madbouly: “L’istruzione tecnica è la base di un’economia della conoscenza”

Il Primo Ministro Madbouly ha sottolineato l’eccellenza del modello italiano e ha evidenziato che questo rappresenta solo l’inizio di una cooperazione ancora più ampia. Il Ministro Latif ha parlato di “ponti di cooperazione culturale ed economica”, fondati sullo scambio di esperienze, sull’aggiornamento dei curricoli e sulla qualificazione dei percorsi tecnici secondo gli standard internazionali garantiti dal modello italiano.

Valditara: “Investire nell’istruzione tecnica significa sostenere lo sviluppo”

Valditara ha definito gli accordi un passo decisivo per il futuro della collaborazione tra i due Paesi:“ Investire nell’istruzione tecnica e professionale significa sostenere lo sviluppo economico e sociale, puntando su percorsi integrati con il mondo produttivo, come il modello 4+2. Abbiamo investito nell’Intelligenza Artificiale e vogliamo creare un gruppo di lavoro dedicato alle buone pratiche e alle competenze trasversali. ”

Il Ministro ha anche annunciato l’apertura degli ITS in Egitto, un’iniziativa che coinvolgerà direttamente le imprese e formerà professionalità chiave per entrambi i Paesi.

L’espansione della lingua italiana nelle scuole egiziane

Valditara ha sottolineato l’ampliamento dell’insegnamento dell’italiano, che verrà introdotto anche nelle scuole medie. La formazione dei docenti egiziani sta procedendo con risultati significativi e testimonia l’impegno condiviso nel potenziare le competenze linguistiche e culturali.

Il modello 4+2 apprezzato da tutti i Ministeri egiziani

I Ministri presenti hanno espresso grande apprezzamento per il modello italiano 4+2, riconosciuto come uno dei più efficaci nel collegamento tra scuola e impresa. L’Egitto ha richiesto all’Italia di esportare non solo l’esperienza degli ITS Academy ma anche quella delle scuole tecniche e professionali.

Attestati ai docenti e premi agli studenti

La visita si è conclusa presso l’Istituto Salesiano Don Bosco del Cairo.

Valditara ha consegnato gli attestati a trenta docenti egiziani di lingua italiana che hanno completato il corso di formazione promosso dal Ministero, e ha premiato gli studenti più meritevoli.

Il Ministro ha ribadito il ruolo centrale della scuola italiana al Cairo, capace di coniugare tradizione e innovazione e di rappresentare un punto di riferimento nel panorama educativo egiziano.